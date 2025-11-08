Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!

Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu - Otto Weiter s manželkou Zobraziť galériu (14)
Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu - Otto Weiter s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Otto Weiter a Petra sú manželmi dva a pol roka. Spoločne prežívajú pracovné aj súkromné úspechy a zdá sa, že ich vzťah rokmi len silnie. A teraz má známy pár ďalší dôvod na radosť!

Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL! Prečítajte si tiež

Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Manželov Otta Weitera a Petru spája nielen láska, ale aj práca. Ako prezradili, momentálne pripravujú nový televízny projekt, o ktorom však zatiaľ veľa prezradiť nechceli. „Nechajte sa prekvapiť. Pripravuje sa niečo a keď to všetko dobre dopadne, môžeme potešiť divákov. Podľa toho, čo vieme, sa na to veľmi veľa ľudí teší – aj my!“ prezradil Weiter tajomne. Diváci sa tak na televíznych obrazovkách skôr ako novej "utajovanej" relácie dočkajú zostrihu spevákovho narodeninového koncertu, ktorý bude plný zvučných mien. A podľa Weiterových slov to bude naozaj veľkolepé.

No nie sú to len odvážne pracovné plány, čo ich teší. Aj ich manželstvo žiari spokojnosťou. „Je to ešte lepšie ako na začiatku. Vieme si všetko vykomunikovať. A keď sú aj nejaké strety, tak v rámci toho, čo sme si už obaja prežili, človek stojí nohami na zemi. Už si váži iné veci, ktoré si možno mladí ľudia nevážia. Povieme si: Načo? Prečo?“ hovorí Weiter otvorene a hneď dodáva, že kľúčom k harmónii a spokojnému manželstvu je rozhovor a štipka nehy. „Lepšie je si to vykomunikovať, vydiskutovať v kľude. A ja to hovorím aj na koncertoch – chlapi, veď tie ženy potrebujú lásku, objatie…“  Manželia si dokonca prešli aj zaťažkávacou skúškou, akou je rekonštrukcia ich hniezdočka lásky. A hoci ich nerozhádala ani prestavba domu, predsa len prišla chvíľa, kedy nežná blondínka Petra ukázala svoju temperamentnú stránku! Dôvod vás prekvapí...

Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Vakcína proti rakovine nemusí byť sci fi: Vedci urobili míľový krok, ktorý už dnes funguje! Prečítajte si tiež

Vakcína proti rakovine nemusí byť sci fi: Vedci urobili míľový krok, ktorý už dnes funguje!

Viac o téme: Otto WeiterPetra MaxinPetra Weiterová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ráchel Karnižová
Ráchel Karnižová pod PAĽBOU KRITIKY: Po pôrode sa už stihla trikrát opiť, čo je to za matku?!
Domáci prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Domáci prominenti
Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Domáci prominenti
10. výročie známej značky
Karina z Oteckov to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Feminity TV
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Prominenti
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Prominenti

Domáce správy

štátny tajomník ministerstva vnútra
Zákon o lobingu sa pripravuje: Ministerstvo vnútra zbieralo podnety a rámec odhalí na novembrovom okrúhlom stole
Domáce
FOTO AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Zdravotníctvo pripravuje úpravu poplatkov: Minister čaká návrhy do konca roka
Domáce
SNS navrhuje vznik Národného mediálneho úradu
SNS navrhuje vznik Národného mediálneho úradu
Bratislava

Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark
Rutte avizuje zmenu rétoriky: NATO má jasnejšie ukazovať svoju obrannú silu voči Rusku
Zahraničné
FOTO Požiar skladu si vyžiadal
Tragická udalosť v Turecku: Požiar skladu parfumov usmrtil šesť ľudí
Zahraničné
Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo
Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo zákon na výstavbu luxusného komplexu Trump v Belehrade
Zahraničné
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova vláda nemusí zatiaľ obnoviť potravinové dávky počas shutdownu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu
Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!
Domáci prominenti
Jeremy Renner na premiére
ŠKANDÁL! Hviezdy herec čelí vážnym obvineniam kolegyne: Holé fotky, záchvaty hnevu a vyhrážky!
Zahraniční prominenti
Prišla o VŠETKO... Patrasová
Prišla o VŠETKO... Patrasová po smrti dcéry Aničky (†29) : Rodina ju odrezala od majetku!
Domáci prominenti
Zverejnili TRAILER k filmu
Zverejnili TRAILER k filmu o Michaelovi Jacksonovi: Stvárni ho... Kto iný, ak nie on?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Lebkám dávajú slnečné okuliare
Lebkám dávajú slnečné okuliare a cigarety: Dávny rituál spája živých s mŕtvymi
dromedar.sk
Dvojčatá vypestovali tekvicu ťažšiu
Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM
Zaujímavosti
FOTO Šťastie ako z rozprávky:
Šťastie ako z rozprávky: Muž pri kopaní bazéna objavil poklad za 700-tisíc eur! Kto ukryl zlato v jeho záhrade?
Zaujímavosti
FOTO V podzemí objavili obriu
Pavúčia apokalypsa? Vedci objavili obriu kolóniu s viac než 100-tisíc pavúkmi! Objav, z ktorého tuhne krv v žilách
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!

Šport

Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z druhého zápasu Nemeckého pohára 2025
Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z druhého zápasu Nemeckého pohára 2025
Reprezentácia
VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
Zámorské súťaže
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z hokejového Turnaja štyroch krajín
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z hokejového Turnaja štyroch krajín
Online prenosy
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
NHL

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Práca a voľný čas
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny

Technológie

Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Správy
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Veda a výskum
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Armádne technológie
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Veda a výskum

Bývanie

Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania

Pre kutilov

Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mileniálka, ktorá vyrástla ešte pred sociálnymi sieťami: Gen Z ju miluje pre jej autentickosť a odkrývanie tabu
Zahraničné celebrity
Mileniálka, ktorá vyrástla ešte pred sociálnymi sieťami: Gen Z ju miluje pre jej autentickosť a odkrývanie tabu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
Domáce
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády:
Domáce
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády: Najobľúbenejší je TENTO minister! Ako skončil premiér či zvyšok koalície?
Ilustračné foto
Domáce
Tvrdá rana pre Slovákov: Ficova pomoc s hypotékami KONČÍ! TOTO je dôležitý dátum
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici
Domáce
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici bijú na poplach: Našli viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

Ďalšie zo Zoznamu