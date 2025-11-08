Manželov Otta Weitera a Petru spája nielen láska, ale aj práca. Ako prezradili, momentálne pripravujú nový televízny projekt, o ktorom však zatiaľ veľa prezradiť nechceli. „Nechajte sa prekvapiť. Pripravuje sa niečo a keď to všetko dobre dopadne, môžeme potešiť divákov. Podľa toho, čo vieme, sa na to veľmi veľa ľudí teší – aj my!“ prezradil Weiter tajomne. Diváci sa tak na televíznych obrazovkách skôr ako novej "utajovanej" relácie dočkajú zostrihu spevákovho narodeninového koncertu, ktorý bude plný zvučných mien. A podľa Weiterových slov to bude naozaj veľkolepé.
No nie sú to len odvážne pracovné plány, čo ich teší. Aj ich manželstvo žiari spokojnosťou. „Je to ešte lepšie ako na začiatku. Vieme si všetko vykomunikovať. A keď sú aj nejaké strety, tak v rámci toho, čo sme si už obaja prežili, človek stojí nohami na zemi. Už si váži iné veci, ktoré si možno mladí ľudia nevážia. Povieme si: Načo? Prečo?“ hovorí Weiter otvorene a hneď dodáva, že kľúčom k harmónii a spokojnému manželstvu je rozhovor a štipka nehy. „Lepšie je si to vykomunikovať, vydiskutovať v kľude. A ja to hovorím aj na koncertoch – chlapi, veď tie ženy potrebujú lásku, objatie…“ Manželia si dokonca prešli aj zaťažkávacou skúškou, akou je rekonštrukcia ich hniezdočka lásky. A hoci ich nerozhádala ani prestavba domu, predsa len prišla chvíľa, kedy nežná blondínka Petra ukázala svoju temperamentnú stránku! Dôvod vás prekvapí...
Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)