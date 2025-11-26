Po rokoch sklamaní prišla skutočná láska! Batthyány sa veľakrát popálil: Kto mu tak veľmi ublížil?

BRATISLAVA - Peter Batthyány žije život ako na hojdačke. Herec má za sebou dve manželstvá, bolestivé rozchody aj obdobia, ktoré by najradšej vymazal zo života. Dnes však pôsobí úplne inak – vyrovnaný, pokojnejší a hlavne šťastný po boku partnerky Petry. Konečne žije s pocitom, že všetko do seba zapadlo.
Herec Peter Batthyány, ktorý mal v živote viacero kotrmelcov otvorene priznáva, že získať pokoj mu trvalo roky. „Teraz sa mám fantasticky… dlho trvalo, kým som prišiel na ten správny ostrov a cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým,“ hovorí Batthyány a dodáva, že človek si neraz myslí, že šťastie príde v momente, keď si splní svoje sny, ale až čas ukáže, akú cenu majú ľudia, skúsenosti aj vlastné pády. „Človek je ako janponská miska, ktorá keď sa rozbije, sa lepí tým zlatom a až vtedy má obrovskú hodnotu a ja si uvedomujem, že až teraz to celé dáva zmysel,“ tvrdí herec, ktorý si v súkromí prešiel náročnými obdobiami aj sklamaniami v láske.
Dnes je však šťastný v partnerstve s Petrou, na adresu ktorej nešetrí pochvalnými slovami: „Je veľmi príjemné presvedčiť sa, že naozaj sú ženy, ktoré vedia ľúbiť. Pred takými ženami dávam klobúk dole a takto sa klaniam,“ povedal herec s odzbrojujúcou úprimnosťou. Petra stojí po jeho boku už dlhší čas, prekonali spolu dobré aj komplikované chvíle a dvojica už pomýšľa aj na svadbu. Mladá blondínka však otvorene prehovorila o tom, že začiatky vzťahu s hercom neboli práve jednoduché. V rozhovore prezradila dôvod!
