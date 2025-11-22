Dcéra speváčky Molnárovej nám to tu všetkým ukáže: Mieri do politiky?!

BRATISLAVA - Speváčka Marcella Molnárová má doma talent, aký by jej mohla závidieť nejedna umelkyňa. Jej dcéra Sofia ohromuje nádherným jazzovým hlasom, no napriek tomu sa rozhodla pre životnú cestu, ktorá zaskočila celú rodinu.
Marcella Molnárová má jedinú dcéru, ktorú túžila nasmerovať tiež umeleckou cestou. Šance boli nemalé, veď vie krásne spievať: „Nádherne spieva starý americký jazz a spieva ho tak dobre, že ja tichučko počúvam,“ hovorí s dojatím. Počas maturitného ročníka však prišlo prekvapenie: „Dcérka je na univerzite a ja som celý život dúfala, že pôjde umeleckým smerom… tak som sa tešila. Naraz moja dcéra posledný rok na gymnáziu zahlásila - mami, idem študovať politológiu,“ priznáva speváčka.
Sofia si štúdiom politológie vo Viedni plní sen a podľa Marcely ju to nesmierne napĺňa. Záujem o politiku zdedila Sofia po svojom otcovi, rakúskom právnikovi Thomasovi Herkovi, politické debaty sú však doma na dennom poriadku aj u dievčat. „Bavíme sa o politike. Jednoznačne, veľmi. O svetovej, o slovenskej… stále robíme komparáciu toho politického života. Je to úžasné, keď mladý 21-ročný človek má prehľad,“ hrdí sa speváčka, pre ktorú nastal najsilnejší moment vo chvíli, keď jej dcéra vyslovila vetu, ktorá jej vyrazila dych!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%