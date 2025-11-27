Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám

BRATISLAVA - Raper Kali síce pôsobí na pódiu ako tvrďas, no doma má jednu malú bytosť, ktorá si ho dokáže totálne omotať okolo prsta. Jeho dcérka Nelka totiž rastie do osobnosti, ktorá dokáže prekvapiť aj svojho slávneho otca. A niekedy mu dokonca poriadne zmraziť úsmev na tvári.
Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary s úsmevom priznáva, že odkedy Nelka vyrástla zo škôlkárky na školáčku, je doma o zábavu postarané. „Teraz, keď sa z nej stáva veľký človek v malom tele, ma dokáže odrovnať odpoveďou akú nečakám. Ostanem zaskočený a zasmejem sa na tom,“ hovorí raper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 2008 a stal sa výraznou osobnosťou vrámci svojho žánra. Jeho hudba oslovuje široké spektrum fanúšikov, ktorí oceňujú jeho úprimnosť a schopnosť otvoriť sa emóciám.
Okrem úspešnej kariéry je však život Kaliho naplnený aj láskou k manželke Alici a ich dcérke. Je však otázne či pôjde v jeho šľapajách. „Skôr chce tancovať ako spievať… mala aj pár hodín spevu a aj chce ešte pokračovať, ale ona je ešte v takom rozpoložení, že všetko čo začne naberať vážnosť, povie: tatino, mňa to nebaví,“ hovorí s úsmevom Kali, ktorý sa už dnes dcérke snaží ukázať, čo je tvrdá drina.
Vzhľadom je Nelka podľa okolia úplná kópia mamy – a Kali to len potvrdzuje. „Všetci hovoria, že výzorom celá mama… a to je asi aj lepšie,“ zasmeje sa. No povahovo vraj zdedila z každého niečo, i keď aj tu si Kali v hodnotení toho, v čom sa dcérka celkom potatila, nasypal popol na hlavu...
Kali sa ale okrem rodiny venuje ďalej aj svojej kariére a vo veľkom štýle sa vracia medzi svojich fanúšikov. „Vraciam sa tam, kde som vyrastal, na miesta, kde som napísal prvé texty a dával rapy medzi panelákmi. Prídem priamo k vám, na sídlisko. A bude to moja najväčšia hudobná show,“ sľubuje pred šnúrou svojich koncertov. „Sídlisko mi dalo šancu stať sa vašim obľúbeným Kalim a tak sa tam spolu stretneme v máji a júni 2026... Štyri mestá - štyri dni a štyri koncerty – môj najväčší projekt v živote.“ Dátumy koncertov IDEM K VÁM a vstupenky si môžete zakúpiť na predpredaj.sk.