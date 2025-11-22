Verešová v priesvitných šatách: Odhalila guľatý zadoček, ale čo tie BRADAVKY? Veď ich má ako terče!

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)
PRAHA - Andrea Verešová všetkým vytrela zrak. Slovenská topmodelka dorazila na prestížnu Iluminate párty v priesvitných, priliehavých šatách, ktoré odhaľovali takmer všetko.
Šaty boli pokryté obrovskými flitrami v tvare trojuholníkov a hoci nemali hlboký výstrih, poprsie bolo výrazne viditeľné. Aby zakryla bradavky, nalepila si špeciálne nálepky – z diaľky však pôsobili tak, akoby mala bradavky cez pol prsníka. Tento efekt upútal pozornosť fotografov aj hostí a vyvolal rôzne reakcie.
Andrea Verešová v priesvitných šatách (Zdroj: Profimedia)
Okrem toho šaty zvýraznili jej guľatý zadoček, ktorý bol tiež na obdiv. Andrea tak opäť dokázala, že vie byť stredobodom pozornosti na každej párty.
Andrea Verešová v priesvitných šatách (Zdroj: Profimedia)
Krásna brunetka si zakladá na štíhlej postave a svoje tajomstvo prezradila aj redakcii eXtra.cz. „Snažím sa udržiavať životosprávu. Hlavne preto, aby som mala energiu a dokázala nejako fungovať, pretože s vekom zistíte, že už to nie je len o pohybe alebo nejesť, ale skôr naopak. Musíte mať vitamíny, dostatok energie a takisto rada športujem,“ povedala.
