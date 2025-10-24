PROMI deti na BMD: Z Belohorcovej Salmy modelka, Verešovej dospelý syn a.... TOTO je Čírovej Hugo?!

BRATISLAVA - Ani tohtoročná jeseň nemohla byť bez tradičných Bratislavských módnych dní. Tie odštartovali v stredu a vyvrcholili včera módnymi prehliadkami tých najzvučnejších mien slovenskej módnej scény. A pozornosť nepútali len profesionálne modelky, ale aj promi deti. V spoločnosti sa objavili potomkovia Zuzany Belohorcovej, Evy Verešovej aj Márie Čírovej!
Bratislavské módne dni sú na Slovensku vždy sviatkom módy. A inak tomu nebolo ani v uplynulých dňoch, kedy nové tváre módnej scény, ale aj renomovaní slovenskí návrhári priniesli exkluzívne kolekcie na jesen a zimu 2025. To si nenechalo ujsť mnoho známych osobností a mnoho z nich sa prešlo aj po prehliadkovom móle. A doviedli aj svoje deti...
Od drámy, v ktorej aktuálne žije rodina Zuzany Belohorcovej, si moderátorka a jej deti odbehli za inými myšlienkami na módnu šou. A 15-ročná Salma predvliedla, že by úspechy mohla žať aj vo svete módy. Po móle sa totiž prešla ako skutočná profesionálka a medzi ostrieľané modelky perfektne zapadla.
Pozornosť na móle pútal aj sympatický mladík. Ako sa ukázalo, išlo o 18-ročného syna Miss Slovensko 2002 Evy Verešovej. Málokto by však pri pohľade na krásnu ryšavku tipol, že by mohla mať už dospelého syna. Keď sa postavia k sebe, človek by hádal, že ide o jej mladšieho brata. A predsa... Veď pozrite!
Mária Čírová si sviatok módy tiež nenechala ujsť. Do spoločnosti ju sprevádzal 16-ročný syn Hugo a jej synovec. Speváčka stále vyzerá, že má len 20 rokov a rovnako ako pri Eve, ani pri nej by nikto netipoval, že má už takého veľkého syna.