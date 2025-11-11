Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!

BRATISLAVA - Andrea Verešová opäť pritvrdila. Svoje odvážne fotografie ponúka na platenej platforme. Aha, koľko ľudí si jej sexi obsah platí!
Andrea Verešová opäť rozvírila vody. Slovenská modelka je známa tým, že svojich fanúšikov pravidelne poteší odvážnymi fotografiami z dovoleniek či súkromia. Na svojom profile na Instagrame sa často prezentuje v plavkách alebo elegantných, no zvodných outfitoch, ktoré zvýrazňujú jej dokonalú postavu.
Už pred niekoľkými mesiacmi však časť svojho obsahu presunula na platenú platformu HeroHero, kde ponúka ešte odvážnejšie a pikantnejšie zábery. Práve tam môžu jej priaznivci nazrieť o niečo hlbšie do zákulisia jej života – samozrejme, za poplatok. Mesačné predplatné na jej profil stojí 10 eur, pričom aktuálne má približne 150 predplatiteľov, ktorí získavajú prístup k jedinečným záberom.
Tentoraz sa Andrea rozhodla poriadne pritvrdiť. Fanúšikom ukázala sériu sexi fotografií, ktoré doslova rozpálili sociálne siete. Na jednej snímke jej štíhle telo zahalil iba biely uterák, na ďalšej pózovala len v podprsenke, pričom jej dokonale vypracovaná postava a najmä zadoček okamžite pritiahli pozornosť. Tieto fotografie však slúžili len ako lákadlo pre jej prémiový obsah na HeroHero.
