Rytmus spôsobil v šou totálny chaos. Diváci mu to dali vyžrať: Máš IQ húpacieho koníka!

PRAHA – Kedysi legenda, dnes dezolát! Takto zhodnotili Rytmusovo vystúpenie v internetovej šou, v ktorej hostia zasadnú na detektor lži. Celá epizóda sa totiž pre jeho správanie a nepochopenie základných pravidiel zmenila na totálny chaos.
Rytmus, ktorý si zakladá na imidži nekompromisného umelca, zasadol na detektor lži v relácii od The Mag. Namiesto uvoľnenej zábavy však diváci sledovali sériu bizarných nedorozumení. Raper opakovane nedokázal pochopiť, že má odpovedať ÁNO alebo NIE, načo následne reaguje aj svetelná signalizácia. Ak zaklame zasvieti červená, modrá zasvieti v prípade, že hovorí pravdu. Ani po niekoľkých minútach vysvetľovania to raper nedokázal pochopiť. A pri ďalších dvoch otázkach museli Laky Royal a Nikos znovu a znovu objasňovať, ako celé zariadenie funguje.
Zlyhanie v pochopení elementárnych pravidiel sa okamžite stalo terčom posmechu. „Prvý človek, ktorý nepochopil koncept áno/nie otázok, to je v p...," začali písať ľudia pod video na YouTube. Rytmus ale exceloval ďalej. Pri druhej otázke sa scenár zopakoval a pri tretej nepochopil význam otázky. „Bráško, ja mám vadu, pozor, keď som chodil do školy a mal som sa niečo naučiť, tak ja som bol normálne v p**i z toho. To je opak ADHD, to má aj môj malý ináč," snažil sa obhájiť svoje počínanie v šou. „Musíš mi to pomaly čítať, aby som to pochopil. Nesmieš to komplikovať, lebo to úplne do*ebávaš," obrátil na Lakyho, ktorý mu čítal otázky.
Ani to ale divákov nezastavilo a v ostrých komentároch pod videom pokračovali. „Laky pôsobí vedľa Rytmusa ako intelektuál... to je masaker,“ píše ďalší z komentujúcich. Niektorí sa dokonca zamerali aj na raperovu inteligenciu. „Prvá otázka a zistíme, že Rytmus má IQ hojdacieho koňa,“ znel jeden z najdrsnejších odkazov. „Vždy som si myslel, že nepatrí medzi najmúdrejších, ale prekvapil... je ultra dutý."
Najväčšiu vlnu hnevu však spôsobili jeho politické a životné postoje. Rytmus priznal, že by pokojne išiel do politiky, ak by mohol ovplyvniť kultúru – aj za cenu straty fanúšikov. A keď padla otázka, či by vystúpil na akcii politickej strany za vyšší honorár, odpoveď bola jednoznačné ÁNO. „Nedokáže pochopiť jednoduché otázky a chce ísť do politiky. Kedysi legenda, dnes dezolát,“ zhodnotil nahnevaný fanúšik. Nuž, zdá sa, že formát detektora lži Rytmusovi absolútne nesadol, čo mu dali diváci jasne pocítiť.
