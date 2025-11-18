Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Kontroverzné priznanie Rytmusovej manželky Jasminy: Milujem peniaze!... A toto je dôvod prečo

BRATISLAVA - Jasmina Alagič otvorene prehovorila o tom, čo ju naozaj poháňa v živote – peniaze. Priznanie, ktoré znie až provokačne, má však hlboké korene v jej detstve.

Jasmina sa otvorene priznala, ako sa k láske k peniazom dostala a prečo sú pre ňu tak dôležité „Moja láska k peniazom vznikla už v detstve. Veľmi skoro som pochopila, že peniaze mi život uľahčujú," otvorene priznáva brunetka, ktorá má k peniazem, povedzme, veľmi blízky vzťah. „Ľahší život sa rovná pre mňa veselší život. Veľmi ich ľúbim a túžim ich mať v živote,“ vyznala sa Jasmina s typickou úprimnosťou.

V moderátorkinom prípade to ale nie je len o radosti z nakupovania. „Milujem zarábať peniaze. A milujem nehnuteľnosti, pretože generujú ďalšie peniaze,“ dodala Rytmusova manželka v podcaste Real Talk. A hoci dnes žije vo svete luxusu, nie vždy to tak bolo. V istom období, okolo svojich 17 rokov, peniaze v rodine jednoducho chýbali. Dovtedy si Alagičovci žili nad pomery, ale keď prišiel nedostatok financií, Jasmina začala pracovať. „Cítila som tlak, že tie peniaze nie sú, a tak som išla zarábať,“ spomína Jasmina.


Cesta k finančnej nezávislosti nebola jednoduchá. Najprv pracovala ako recepčná, potom predávala oblečenie v obchode. Popri tom hľadala nové možnosti a nakoniec sa presadila ako realitná maklérka. Práca v televízii prišla až neskôr...

Jasmina neraz priznala, že rada investuje do nehnuteľností a projektov, ktoré jej prinášajú ďalšie príjmy. Peniaze pre ňu, podľa jej slov. nie sú len cieľ, ale aj motivácia neustále rásť a posúvať sa ďalej. Hoci mnohí by možno jej úprimnosť považovali za kontroverznú, ona tvrdí, že otvorenosť k financiám je kľúč k slobode a nezávislosti. A práve preto sa dnes nebojí hovoriť nahlas o tom, čo pre ňu znamenajú, a akú radosť jej prinášajú.

