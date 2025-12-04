Rytmus ešte pred SLÁVOU: Jazdil na bicykli, kvôli koncertom sa v práci znížil až k TOMUTO!

BRATISLAVA - Ožíva legenda slovenskej hip-hopovej scény – po dvadsiatich rokoch sa vracia ikonická Murdardo Mulano Tour. Na pódium sa k Rytmusovi, Egovi a DJ-ovi Anysovi pridá aj Marián Čekovský. Máte sa na čo tešiť!
Skupina Kontrafakt pred pár týždňami prekvapila svojich fanúšikov oznámením návratu ikonickej Murdardo Mulano Tour. Táto tour kedysi vypredávala kluby aj kultúrne domy po celom Slovensku a dodnes sa považuje za jeden z najvýraznejších míľnikov slovenskej hip-hopovej scény. Práve vďaka nej sa podarilo preniesť zvuky ulíc do mainstreamu a postupne z nej vyrástla hudba celej generácie.
Na tlačovej konferencii v Bratislave sa zišli raperi Rytmus, Ego a DJ Anys, ktorí potvrdili, že Kontrafakt po dvadsiatich rokoch opäť prepojí dva hudobné svety. Po dlhej pauze sa totiž k nim na identickej tour vráti aj hudobník Marián Čekovský. „Vtedy sme priam nechápali čo sa stalo. Dva roky pred turné bol hip-hop záležitosťou určitej skupiny ľudí. Aj vďaka tomuto turné a šou, ktorú sme tam ukázali sme prerazili do sveta šoubiznisu. Čo si pamätám, že sme nemali ani autá," rozhovoril sa Rytmus.
„V čase Murdardo Mulano Tour som mal bicykel a aby som mohol koncertovať, tak som sa dal v práci na PN-ku,“ konštatoval raper. Moderátor nasmeroval ďalšiu otázku na Ega. V čom vníma najväčšiu zmenu oproti roku 2005? „Čím je človek starší, tým viac rešpektuje iné názory. Myslím, že sme vyspelejší, a to ako v zmysle osobností tak i hudobne,“ vyjadril sa Ego.
Ten sa rovnako ako Rytmus presadil v šoubiznise a neskôr sa vydal aj na sólovú dráhu, počas ktorej vydal úspešné albumy Precedens a Egotron. Skupina zároveň potvrdila termíny koncertov, ktoré sa uskutočnia v Košiciach na Amfiteátri (29. 5. 2026), v Banskej Bystrici na Amfiteátri (30. 5. 2026) a na Bratislavskom hrade (6. 6. 2026). Fanúšikovia sa môžu tešiť na špeciálne verzie známych skladieb, ako sú Nelutujem či Pravda bolí, ktoré v podaní Kontrafaktu a Mariána Čekovského nazbierali na YouTube státisíce zhliadnutí.
