Jasmina PRVÝKRÁT v Inkognite: Netušila, do čoho ide! KRST OHŇOM, hádači si ju riadne podali

BRATISLAVA - Riadne si ju podali! V relácii Inkognito sme Jasminu Alagič ešte nevideli. Hádači ju prijali veľmi fajn, ale neboli by to tí praví 'vtipálkovia', keby jej premiéru v relácii stále nejakým spôsobom nepripomínali.
Zostava hádačov v relácii Inkognito je naozaj excelentná. Najnovšie k Michalovi Hudákovi, Mariánovi Čekovskému a Marcelovi F orgáčovi pribudla Jasmina Alagič, ktorá sa v relácii objavila prvýkrát. A to sa nezaobišlo bez toho, aby si z nej hádači neuťahovali. Keď hádali profesiu prvého hosťa, ktorý mohol byť podľa chalanov hasičom, ona túto variantu okamžite odmietla. Hudák na to reagoval slovami: „Toto bola úvaha po tyči!“ A Čeky hneď dodal: „Takzvaná potyčovka“!
Ako však uvidíte, Jasmina bola vo forme a hádači sa už teraz tešia, ako k nej pôjdu na večeru. Celý večer sa totiž niesol v duchu, že keď je niekto v Inkognite za hádačským stolíkom prvýkrát a uhádne profesiu hosťa, pozýva všetkých na večeru. „Kedy má Rytmus šnúr, aby sme si to naplánovali,“ zastrájal sa okamžite Forgáč, kým Hudák bez hanby zisťoval: „Čo budeš variť?“ Pozrite si vo videu výber toho najlepšieho, ako si hádači "podávali" Jasminu... a ako sa jej darilo, uvidíte v relácii Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%