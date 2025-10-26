Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Dara Rolins po rokoch prehovorila o bývalých vzťahoch: Podpásovka od Homolu a... Výčitky Rytmusovi!

Dara Rolins Zobraziť galériu (18)
Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Dara Rolins otvorene prehovorila o svojich najdôležitejších životných láskach. V úprimnej spovedi priznala, čo ju najviac bolelo vo vzťahu s Matějom Homolom, prečo sa rozišla s Rytmusom a ako dlho jej trvalo vyrovnať sa s minulosťou.

Dara Rolins po rokoch prehovorila o svojich bývalých vzťahoch. Je známe, že jej prvou veľkou láskou bol Matěj Homola, český spevák, ktorému porodila dcéru Lauru. „Laura sa narodila z ohnivej lásky, to nejde poprieť,“ povedala Dara v podcaste Socky s Leou. Nuž, vzťah im však nevyšiel. Všetko pokazila nevera. „Urobil niečo, čo sa dotklo môjho ega. Proste chlapi nemajú podvádzať svoje ženy, a už vôbec nie mamy svojich detí,“ vysvetlila.

Dara Rolins po rokoch
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Profimedia)

Snažila sa však udržať vzťah s ním aspoň kvôli dcére. „Vždy som ho privítala s úsmevom, vždy som mu odovzdala Lauru s úsmevom, až keď som zatvorila dvere, tak som si pekne zapi*ovala,“ priznala úprimne. Jej ďalším výrazne známym vzťahom bol práve ten s raperom Rytmusom. S Patrikom Vrbovským bola 6 rokov. Iniciátorom rozchodu bola ona. „V tomto prípade žiadna bolesť nebola, pretože rozchod bol prirodzený a naplánovaný už rok dopredu. Rozišli sme sa v mieri a v láske,“ prezradila s tým, že to, čo nasledovalo potom, ju zaskočilo.

Dara Rolins po rokoch
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Jan Zemiar)

„Prišlo mi to zbytočné, niektoré veci sa mohli riešiť inak, ale každý reaguje podľa seba,“ povedala. „Patrik v jednu chvíľu nadobudol pocit, že všetko, čo bolo medzi nami, musí poprieť. Začal mazať naše spoločné fotky aj pesničku z YouTube, ktorú zložil pre mňa a Lauru. To bolo jediné, kedy som mu napísala, či sa nepo...," povedala v minulosti v rozhovore pre Marie Claire, kde tiež vtedy priznala, že práve Matěj jej ako jediný zlomil srdce.

Dara Rolins sa bude VYDÁVAŤ: Slová o PREDMANŽELSKEJ ZMLUVE, zmene priezviska a raz už povedala NIE! Prečítajte si tiež

Dara Rolins sa bude VYDÁVAŤ: Slová o PREDMANŽELSKEJ ZMLUVE, zmene priezviska a raz už povedala NIE!

„Viete, kto mi fakt zlomil srdce? Matěj. Bol v mojom živote jediný a hrozne to vtedy bolelo. Bola to pre mňa ohnivá láska, a preto mi náš rozchod tak moc ublížil," vyjadrila sa v tom čase bez okolkov Dara. Speváčka je aktuálne šťastná po boku Pavla Nedvěda. Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár od leta 2021. Iskra preskočila na spoločnom fotení športového oblečenia a odvtedy tvoria nerozlučnú dvojicu. V januári tohto roka sa pochválila, že je zasnúbená. Pavel ju požiadal o ruku na lyžovačke v Taliansku a bolo to vraj veľmi magické. Udialo sa to pár minút po polnoci za zvukov ohňostroja. Pavel pokľakol a romanticky ju požiadal o ruku.

Dara Rolins po rokoch
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Instagram D.R.)

Viac o téme: Dara RolinsPatrik Rytmus VrbovskýMatěj HomolaPavel Nedvěd
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Dara Rolins na slávnostnom
Z dcéry Dary Rolins VYRÁSTLA poriadna KOSŤ: Vraj vyzerá ako táto hollywoodska hviezda!
Domáci prominenti
Erika Judínyová so Števom
Dara Rolins bude nevestou po 50-tke: Aj TIETO KRÁSKY si na pravú lásku POČKALI
Domáci prominenti
ZASNÚBENÁ Dara Rolins: Akú
ZASNÚBENÁ Dara Rolins: Akú svadbu plánuje? Tieto šaty si určite neoblečie!
Domáci prominenti
Bude svadba! Dara Rolins
Bude svadba! Dara Rolins POTVRDILA dohady: Som ZASNÚBENÁ!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner volejbalistiek VK Slovan Bratislava Pavel Bernáth po ligovej výhre so Sláviou EUBA
Tréner volejbalistiek VK Slovan Bratislava Pavel Bernáth po ligovej výhre so Sláviou EUBA
Zoznam TV
Tréner Slávie EUBA Michal Mašek po prehre s VK Slovan Bratislava
Tréner Slávie EUBA Michal Mašek po prehre s VK Slovan Bratislava
Zoznam TV
Vidíte tam podobu? Syn hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Vidíte tam podobu? Syn hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Prominenti

Domáce správy

Od cesty do Ruska
Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, uviedol Glück: Je v záujme Slovenska viesť dialóg
Domáce
V prípade mŕtvej ženy
AKTUÁLNE Nález mužského tela v Bratislave: Na mieste je polícia!
Domáce
FOTO Vo Vysokých Tatrách prišiel
Vo Vysokých Tatrách zahynul maďarský turista, spadol do rozvodneného potoka
Domáce
Matovič ostro kritizuje vládu: Slovensko je po dvoch rokoch v kríze, rastú dlhy aj dane
Matovič ostro kritizuje vládu: Slovensko je po dvoch rokoch v kríze, rastú dlhy aj dane
Bratislava

Zahraničné

galéria Louvre v Paríži
Firma sa PRIŽIVILA na krádeži v Louvre: Škandalózna REKLAMA priamo z miesta incidentu
Zahraničné
FOTO Prezident USA Donald Trump
Rozpačitý Trump NEVEDEL odpovedať na jednoduchú otázku: Aké odškodné? Ja to nerobím pre peniaze!
Zahraničné
Výjazd horských záchranárov CNSAS
Turisti POZOR! V Taliansku zavádzajú RADIKÁLNE zmeny: OBROVSKÉ poplatky za výjazd záchranárov, TOTO sa nebude tolerovať
Zahraničné
Ilustračné foto
V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii
Zahraničné

Prominenti

Dara Rolins
Dara Rolins po rokoch prehovorila o bývalých vzťahoch: Podpásovka od Homolu a... Výčitky Rytmusovi!
Domáci prominenti
Pavel Trávníček
4-krát ženatý princ z Popelky: Prvá bola známa herečka... Pokašľal to on!
Osobnosti
FOTO FOTO Simona Krainová predviedla
FOTO Simona Krainová predviedla dokonalú postavu v plavkách: Pozrite sa na moju rybičku!
Domáci prominenti
Megan Fox a Machine
Slávny pár sa ROZIŠIEL ešte pred narodením dcéry: Opäť si k sebe hľadajú cestu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tento stav znie ako
Tento stav znie ako sen, no skutočnosť je iná: Mladá žena trpí neustálymi orgazmami! Lekári sú úplne bezbranní
Zaujímavosti
KVÍZ o sexuálnom zdraví:
KVÍZ o sexuálnom zdraví: Zvládnete mať aspoň 8 správnych odpovedí?
vysetrenie.sk
Starodávny trik na bolesť
Starodávny trik na bolesť chrbta skončil katastrofou: Seniorka prehltla niekoľko živých žiab! Lekári nechápali, čo sa stalo
Zaujímavosti
FOTO Amanda Goff
Chcela byť dokonalá blondínka: Nepomohla ani šiesta operácia pŕs! Realita ju tvrdo prefackala, hanba a pohŕdavé pohľady
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?

Šport

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Vancouver – Montreal
Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Vancouver – Montreal
Juraj Slafkovský
Straka sa ďalšieho víťazstva nedočkal: Košice v ofenzívnej prestrelke podľahli Podbrezovej
Straka sa ďalšieho víťazstva nedočkal: Košice v ofenzívnej prestrelke podľahli Podbrezovej
Niké liga
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
NHL
Nováčik Premier League dobyl Stamford Bridge a stúpa nahor, Liverpool opäť zarmútil fanúšikov
Nováčik Premier League dobyl Stamford Bridge a stúpa nahor, Liverpool opäť zarmútil fanúšikov
Premier League

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Rady a tipy

Technológie

Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Veda a výskum
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Umelá inteligencia
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Bezpečnosť
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Armádne technológie

Bývanie

Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!

Pre kutilov

Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Partnerské vzťahy
Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
galéria Louvre v Paríži
Zahraničné
Firma sa PRIŽIVILA na krádeži v Louvre: Škandalózna REKLAMA priamo z miesta incidentu
Prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Rozpačitý Trump NEVEDEL odpovedať na jednoduchú otázku: Aké odškodné? Ja to nerobím pre peniaze!
Výjazd horských záchranárov CNSAS
Zahraničné
Turisti POZOR! V Taliansku zavádzajú RADIKÁLNE zmeny: OBROVSKÉ poplatky za výjazd záchranárov, TOTO sa nebude tolerovať
Zverský čin v Nemecku:
Zahraničné
Zverský čin v Nemecku: Skupina migrantov znásilnila tínedžerku! Zadržalo ich špeciálne komando

Ďalšie zo Zoznamu