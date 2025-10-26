Dara Rolins po rokoch prehovorila o bývalých vzťahoch: Podpásovka od Homolu a... Výčitky Rytmusovi!

BRATISLAVA - Dara Rolins otvorene prehovorila o svojich najdôležitejších životných láskach. V úprimnej spovedi priznala, čo ju najviac bolelo vo vzťahu s Matějom Homolom, prečo sa rozišla s Rytmusom a ako dlho jej trvalo vyrovnať sa s minulosťou.
Dara Rolins po rokoch prehovorila o svojich bývalých vzťahoch. Je známe, že jej prvou veľkou láskou bol Matěj Homola, český spevák, ktorému porodila dcéru Lauru. „Laura sa narodila z ohnivej lásky, to nejde poprieť,“ povedala Dara v podcaste Socky s Leou. Nuž, vzťah im však nevyšiel. Všetko pokazila nevera. „Urobil niečo, čo sa dotklo môjho ega. Proste chlapi nemajú podvádzať svoje ženy, a už vôbec nie mamy svojich detí,“ vysvetlila.
Snažila sa však udržať vzťah s ním aspoň kvôli dcére. „Vždy som ho privítala s úsmevom, vždy som mu odovzdala Lauru s úsmevom, až keď som zatvorila dvere, tak som si pekne zapi*ovala,“ priznala úprimne. Jej ďalším výrazne známym vzťahom bol práve ten s raperom Rytmusom. S Patrikom Vrbovským bola 6 rokov. Iniciátorom rozchodu bola ona. „V tomto prípade žiadna bolesť nebola, pretože rozchod bol prirodzený a naplánovaný už rok dopredu. Rozišli sme sa v mieri a v láske,“ prezradila s tým, že to, čo nasledovalo potom, ju zaskočilo.
„Prišlo mi to zbytočné, niektoré veci sa mohli riešiť inak, ale každý reaguje podľa seba,“ povedala. „Patrik v jednu chvíľu nadobudol pocit, že všetko, čo bolo medzi nami, musí poprieť. Začal mazať naše spoločné fotky aj pesničku z YouTube, ktorú zložil pre mňa a Lauru. To bolo jediné, kedy som mu napísala, či sa nepo...," povedala v minulosti v rozhovore pre Marie Claire, kde tiež vtedy priznala, že práve Matěj jej ako jediný zlomil srdce.
„Viete, kto mi fakt zlomil srdce? Matěj. Bol v mojom živote jediný a hrozne to vtedy bolelo. Bola to pre mňa ohnivá láska, a preto mi náš rozchod tak moc ublížil," vyjadrila sa v tom čase bez okolkov Dara. Speváčka je aktuálne šťastná po boku Pavla Nedvěda. Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár od leta 2021. Iskra preskočila na spoločnom fotení športového oblečenia a odvtedy tvoria nerozlučnú dvojicu. V januári tohto roka sa pochválila, že je zasnúbená. Pavel ju požiadal o ruku na lyžovačke v Taliansku a bolo to vraj veľmi magické. Udialo sa to pár minút po polnoci za zvukov ohňostroja. Pavel pokľakol a romanticky ju požiadal o ruku.