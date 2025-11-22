Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!

BRATISLAVA – Zábavná hra sa zmenila na poriadny trapas. O ten sa postarala herečka Emily Bédi Drobňáková spolu so svojím vtedy ešte partnerom.
Po jednej z premiér v Slovenskom národnom divadle sa obaja nechali uniesť improvizovanou „titanicovskou“ scénkou na veľmi nezvyčajnom mieste v divadle. Herečka, známa zo seriálu Ranč, s úsmevom spomína, že všetko začalo na raute: „Celý večer sme sa rozprávali o tom, že tie chodby v divadle sú ako z Titanicu. Napadlo mi, že to je ako tá scéna, že ja som teraz Rose a on je ako Jack. Tá scéna, keď on je zavretý a pripútaný v kajute,“ opisuje.
Predstava, že je Rose hľadajúca svoju lásku, ju natoľko strhla, že začala kričať. „Jacku, Jacku, kde si? Môj muž sa toho hneď chytil a začal: Rose, kde si? Potom som začala kričať o pomoc,“ dodáva Emily. Obaja sa do svojich rolí natoľko vžili, že napokon musela zasahovať SBSka.
Už túto sobotu 22. novembra o 21.40 na Jednotke si môžete vychutnať premiérovú epizódu obľúbenej talkšou Petra Marcina Neskoro večer, v ktorej sa ako prvá predstaví spomínaná herečka Emily Bédi Drobňáková, mladý neurochirurg Kristián Varga a tretím hosťom bude český spevák, multiinštrumentalista, skladateľ, textár a herec pochádzajúci z Ostravy, Jiří Krhut.
