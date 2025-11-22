Módne POHROMY na Českých Slávikoch: Bendig ako nevesta s dekou a Farna? Preboha, kto jej to urobil?!

PRAHA - Slávnostné odovzdávanie cien prinieslo mnoho silných momentov, ale aj prešľapov... teda minimálne tých módnych!
Český Slávik 2025 sa konal vo Foru Karlín a priniesol poriadnu dávku emócií. Večerom sprevádzali moderátori Ondřej Sokol a Aleš Háma, ktorí bavili divákov od prvej až po poslednú minútu. Počas galavečera vzdali hold aj predčasne zosnulej speváčke Anne Julii Slováčkovej. Na pódiu vystúpili jej kolegovia i jej brat Felix.
Najväčšie ocenenia si tento rok odniesli: Ewa Farna, ktorá získala sošku Zlatého Slávika v kategórii speváčka a aj titul Absolútna slávica. Václav „Noid“ Bárta zosadil z trónu štvornásobného víťaza v kategórii spevák Mareka Ztraceného a na pódiu si prebral Zlatého Slávika. V kategórii hudobná skupina svoje víťazstvo obhájila kapela Kabát. Calin zvíťazil v rapovej kategórii a Renne Dang si odniesol titul Objav roka.
Krásny večer doplnili nádherné róby známych tvárí, ale aj... MÓDNE POHROMY!
Najväčší rozruch jednoznačne spôsobil Jan Bendig, ktorý sa objavil na červenom koberci v bielom obleku s odhaleným hrudníkom. Svoj outfit doplnil obrovským bielym chlpatým prehozom, ktorý vyzeral ako deka, ktorú schmatol pri odchode z domu, aby mu nebola zima. Ako sa zhodli prítomní hostia, vyzeral skôr ako extravagantná nevesta než slávnostný hosť.
Ewa Farna ukázala, že sa nebojí riskovať – no otázka je, či sa jej odvaha vyplatila. Speváčka tento rok zvolila bielu oversize košeľu, ktorú doplnila šedým korzetom, a na spodok si obliekla khaki obtiahnutú sukňu s prestrihmi. Vlasy vo vysokom cope s príčeskami pôsobili dramaticky, až futuristicky, no celkový look pôsobil až príliš experimentálne. Zatiaľ čo jedni ju chválili za originalitu, druhí nad jej módnym prešľapom len zúfalo krútia hlavami.
Trojicu podivných modelov uzavrel Richard Krajčo, ktorý prišiel v zamatovom obleku, vyzerajúcom na prvý pohľad skôr ako župan. Richard je známy tým, že rád provokuje, no tentoraz jeho výber vyvolal zmiešané reakcie – niektorí sa smiali, iní nechápali.
Český Slávik 2025 teda priniesol silné hudobné momenty, dojímavé pocty, dychberúce róby… ale aj zopár módnych prešľapov.
