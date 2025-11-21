Silné slová Magdy Vášáryovej: Otvorene o blížiacom sa konci! Ľudia zostali v šoku...

PRAHA - Fanúšikovia legendárnej herečky a bývalej diplomatky Magdy Vášáryovej (77) ostali v šoku! Na verejnej debate v pražskej Knižnici Václava Havla totiž prehovorila o téme, ktorú by od nej čakal len málokto – o vlastnom konci.
Hneď v úvode diskusie priznala, že cíti tlak času a chce ešte stihnúť napísať osobné svedectvo o politickom a spoločenskom vývoji po roku 1989. A potom prišli slová, ktoré publikum úplne zarazili.„Som už vo veku, keď tu s vami dlho nebudem,“ povedala pokojne, no s ohromujúcou úprimnosťou. Podľa jej vlastných slov práve toto uvedomenie ju prinútilo začať spisovať všetko dôležité, čo zažila – aj to, čo sa dialo v zákulisí a nikdy sa nedostalo do novín, píše český denník Aha!
„Je povinnosťou ľudí, ktorí za posledných 35 rokov videli veľa zásadných vecí, aby skôr než odídu, zanechali svedectvo a myšlienky. Lebo časom už nebudú mať silu ich formulovať,“ dodala Vášáryová.
Zdá sa, že herečka, ktorá vyjadruje svoje názory veľmi priamo, neuhýba ani pred najťažšími témami. V posledných rokoch sa objavuje najmä na diskusiách a verejných debatách, kde hodnotí spoločenské dianie. Po smrti milovaného manžela Milana Lasicu predala ich luxusný byt v centre Bratislavy a podľa vlastných slov sa dnes viac venuje bilancovaniu uplynulých desaťročí
V Prahe zdôraznila, že považuje za svoju povinnosť odovzdať skúsenosti z kultúry, diplomacie aj politiky, kým ešte môže.
