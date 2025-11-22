Alexander Bárta je VYSNÍVANÝ muž: Tým, čo robí, by zaručene POTEŠIL každú ženu

BRATISLAVA - Alexander Bárta nie je len talentovaný herec, ale aj muž, ktorý doma dokáže doslova zázraky. Nie len svojím šarmom, ale aj precíznosťou a nečakanými schopnosťami by určite potešil nejednu dámu.
Alexander Bárta prezradil, ako doma pristupuje k upratovaniu a prečo sa pri tejto činnosti úplne mení. „Ja mám takú zvláštnosť, že neznášam upratovať, ale keď už teda mám, tak napríklad vysávam veľmi dobre,“ priznal herec v relácii Záhady tela. A nejde len o obyčajné „hala bala“ vysávanie, aké bežne robia muži. Pod jeho vedením sa totiž vysávač mení na zázračný nástroj.
Bárta mení každú domácu činnosť na zábavnú a precíznu „show“, a nenecháva nič na náhodu. Jeho starostlivosť o každý detail je taká dôkladná, že by slastne zavzdychla každá žena. Vyzerá to tak, že jeho partnerka Henrieta Mičkovicová si dobre vybrala.
Nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov už v sobotu večer 22. novembra o 20.30 na Jednotke v relácii Záhady tela s moderátorom Mariánom Miezgom. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Jana Majeská so Sväťom Malachovským a Ráchel Šoltésová s Alexandrom Bártom.
