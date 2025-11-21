Monika Haklová v spoločnosti s najmladšou dcérou: TOTO je tá malá Charlottka? Už má 15!

BRATISLAVA - Keď Monika Haklová (50) hviezdila v druhej sérii markizáckej reality šou Farma, jej najmladšia dcéra mala len 2 roky. Vo štvrtok večer sa blondínka objavila v spoločnosti aj s "malou" Charlottkou. A mnohí sa nestačili čudovať. Hoci Monika vyzerá, akoby zastavila čas, z jej malej princeznej je už žena. Má 15 rokov a... Aha, ako teraz vyzerá!
David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!
Monika Haklová bola pred 13 rokmi výraznou súčasťou slovenského šoubiznisu. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka relácii Bez servítky, následne bojovala v drsných podmienkach jedinej zimnej série markizáckej reality šou Farma. A podarilo sa jej dostať pomerne ďaleko. Odvtedy bola na spoločenských podujatiach doslova varená, pečená.
Už v tom období bola Monika trojnásobnou mamou - kým bojovala na Farme, doma ju čakal syn Filip a dcéry Chiara a Charlotte. Najmladšia z nich mala v tom čase len 2 roky. No hoci blondínka vyzerá, že zastavila čas a od reality šou nezostarla, jej dcéra je dôkazom toho, že uplynulo veľa času. Z malej princeznej je totiž dnes už 15-ročná žena.
Haklová ju vo štvrtok večer priviedla do spoločnosti. Garde jej robila na krste nového vína Davida Keya. A mnohí sa nestačili čudovať, aká je Charlotte už veľká. Pozrite, ako dnes vyzerá!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%