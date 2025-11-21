Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Monika Haklová v spoločnosti s najmladšou dcérou: TOTO je tá malá Charlottka? Už má 15!

Krst nového vína Davida Keya - Monika Haklová FOTO vnútri! Zobraziť galériu (9)
Krst nového vína Davida Keya - Monika Haklová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - Keď Monika Haklová (50) hviezdila v druhej sérii markizáckej reality šou Farma, jej najmladšia dcéra mala len 2 roky. Vo štvrtok večer sa blondínka objavila v spoločnosti aj s "malou" Charlottkou. A mnohí sa nestačili čudovať. Hoci Monika vyzerá, akoby zastavila čas, z jej malej princeznej je už žena. Má 15 rokov a... Aha, ako teraz vyzerá!

David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka! Prečítajte si tiež

David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!

Monika Haklová bola pred 13 rokmi výraznou súčasťou slovenského šoubiznisu. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka relácii Bez servítky, následne bojovala v drsných podmienkach jedinej zimnej série markizáckej reality šou Farma. A podarilo sa jej dostať pomerne ďaleko. Odvtedy bola na spoločenských podujatiach doslova varená, pečená. 

Monika Haklová so svojimi deťmi. Zľava: Chiara, Charlotte a Filip
Zobraziť galériu (9)
Monika Haklová so svojimi deťmi. Zľava: Chiara, Charlotte a Filip  (Zdroj: archív Moniky Haklovej)

Už v tom období bola Monika trojnásobnou mamou - kým bojovala na Farme, doma ju čakal syn Filip a dcéry Chiara a Charlotte. Najmladšia z nich mala v tom čase len 2 roky. No hoci blondínka vyzerá, že zastavila čas a od reality šou nezostarla, jej dcéra je dôkazom toho, že uplynulo veľa času. Z malej princeznej je totiž dnes už 15-ročná žena. 

Haklová ju vo štvrtok večer priviedla do spoločnosti. Garde jej robila na krste nového vína Davida Keya. A mnohí sa nestačili čudovať, aká je Charlotte už veľká. Pozrite, ako dnes vyzerá! 

Krst nového vína Davida Keya - Monika Haklová, dcéra Charlotte
Zobraziť galériu (9)
Krst nového vína Davida Keya - Monika Haklová, dcéra Charlotte  (Zdroj: Ján Zemiar)

Krst nového vína Davida Keya - dcéra Moniky Haklovej Charlotte
Zobraziť galériu (9)
Krst nového vína Davida Keya - dcéra Moniky Haklovej Charlotte  (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac o téme: Monika HaklováCharlotte Kollárová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krst nového vína Davida
David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!
Domáci prominenti
Monika Haklová
Monika Haklová ukázala najmladšiu dcéru: Z malého dievčatka vyrástla KRÁSNA slečna!
Domáci prominenti
BOJ o život! Vážne
BOJ o život! Vážne zdravotné problémy dcéry Moniky Haklovej... Podstúpila vysokorizikovú OPERÁCIU
Domáci prominenti
Farmárka Haklová bez servítky:
Farmárka Haklová bez servítky: V bikinách ukázala DOKONALÉ TELO... namiesto chvály TVRDÁ kritika!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!
Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!
Prominenti
Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?!
Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?!
Prominenti
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV

Domáce správy

FOTO Klientky išli zo salónu
Klientky išli zo salónu krásy v Mělníku poriadne ZASKOČENÉ: Po zákroku pier im odporučili ORÁL
Domáce
Tragédia na východe Slovenska!
Tragédia na východe Slovenska! Ozbrojené sily v SMÚTKU: Zomrel vzorný vojak
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Nové koterce pre policajné psy vyjdú štát na 659-tisíc eur: Minister Šutaj Eštok hovorí o úspore
Domáce
Kysucká nemocnica v Čadci otvorila moderné a svetlé čakárne aj hlavnú chodbu pre pacientov
Kysucká nemocnica v Čadci otvorila moderné a svetlé čakárne aj hlavnú chodbu pre pacientov
Čadca

Zahraničné

Smrť a zúfalstvo v
Smrť a zúfalstvo v bani v Astúrii: Nehoda pripravila o život baníka! Záchrana ďalších pokračuje
Zahraničné
Aleksandar Vučić
Srbský prezident Vučić odmieta obvinenia z aféry sarajevské safari: Prípad vyšetruje talianska prokuratúra
Zahraničné
Marek Eštok
Slovensko víta obnovenie veľvyslanectva Bieloruska a zvažuje spoluprácu v nesankčných oblastiach
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Krst nového vína Davida
Monika Haklová v spoločnosti s najmladšou dcérou: TOTO je tá malá Charlottka? Už má 15!
Domáci prominenti
PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete
PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete šoubiznisu: Títo dvaja sú vraj už roky milencami!
Zahraniční prominenti
Mirka Gális Partlová
Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Američania majú zvláštne sexuálne
Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú
Zaujímavosti
Cukrovka na ústupe: Vedci
Cukrovka na ústupe: Vedci odporúčajú toto netradičné ovocie!
vysetrenie.sk
Obrovská nelegálna skládka môže
Rybári objavili obrovskú HROZBU: MASÍVNA skládka odpadu ohrozuje rieky a životy zvierat! KATASTROFA hrozí každú chvíľu
Zaujímavosti
FOTO Zabudnite na špenát a
Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy

Šport

Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
VIDEO Košice vyhrali s Vlkmi a idú hore: Po výhre sa vyšvihli na priebežné druhé miesto v tabuľke
VIDEO Košice vyhrali s Vlkmi a idú hore: Po výhre sa vyšvihli na priebežné druhé miesto v tabuľke
Tipsport liga
Slovan prišiel o tri body: V Liptovskom Mikuláši premárnil náskok 3:0, Sukeľ rozhodol v nájazdoch
Slovan prišiel o tri body: V Liptovskom Mikuláši premárnil náskok 3:0, Sukeľ rozhodol v nájazdoch
Tipsport liga
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
La Liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce

Technológie

Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Technológie
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Bezpečnosť
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Technológie
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Aplikácie a hry

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Partnerské vzťahy
Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Klientky išli zo salónu
Domáce
Klientky išli zo salónu krásy v Mělníku poriadne ZASKOČENÉ: Po zákroku pier im odporučili ORÁL
Tragédia na východe Slovenska!
Domáce
Tragédia na východe Slovenska! Ozbrojené sily v SMÚTKU: Zomrel vzorný vojak
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa
Domáce
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa skrachovaného outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!

Ďalšie zo Zoznamu