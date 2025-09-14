BOJ o život! Vážne zdravotné problémy dcéry Moniky Haklovej... Podstúpila vysokorizikovú OPERÁCIU

BRATISLAVA - Dcéra bývalej farmárky Moniky Haklovej bojovala o život. Vysokoriziková operácia jej však zachránila život a otvorila oči.
Život sa môže zmeniť v jednej sekunde – vie o tom svoje aj dcéra bývalej farmárky Moniky Haklovej, Chiara. V roku 2022 bojovala o život. Chiara sa narodila so skrytou diagnózou – cievy v jej hlave boli deformováne a združili sa do "klbka", čo bránilo správnemu prúdeniu krvi. Tento problém sa postupne zhoršoval, no nikto netušil, aké vážne následky to môže mať.
Zúfalstvo vystriedal žiaľ: Monika Haklová prišla o milovanú mamu! Silné slová plné bolesti
„Na Vianoce 2022 sa jej zdravotný stav náhle dramaticky zhoršil – začala vracať, mala neznesiteľné bolesti hlavy a nikto netušil, čo sa deje. Na pohotovosti sa ukázalo, že cievy praskli a došlo ku krvácaniu do mozgu. Hrali sekundy, aby prežila,“ opísala Monika pre Topky.sk. Chiara bola okamžite prevezená do špecializovanej nemocnice, kde podstúpila urgentnú a život zachraňujúcu operáciu.
„Lekári nám vtedy povedali, že bola len krôčik od smrti. Operácia jej doslova zachránila život,“ dodala Monika. Samotná Chiara si na ten deň pamätá matne, no opisuje ho ako okamih, ktorý jej úplne zmenil pohľad na život. „Ráno som sa zobudila a všetko bolo úplne normálne, cítila som sa dobre. Išla som si zacvičiť. A v jeden moment som zacítila silnú bolesť v hlave. Myslela som si, že ako to môže byť, že som z ničoho nič chorá, išla som si ľahnúť a všetko to začalo," priznala nám Chiara.