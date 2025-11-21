David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!

BRATISLAVA - Vo štvrtok podvečer sa v jednom z podnikov v centre Bratislavy zišli viaceré tváre slovenského šoubiznisu. Konal sa tam totiž krst nového vína speváka a influencera Davida Keya. Ten prišiel obsypaný hroznom, nechýbala bývalá pornoherečka Dolly Buster či exfarmárka Monika Haklová... Och, a vidno jej bolo až do žalúdka!
Štvrtkový večer sa niesol v znamení zábavy a chutného vína! V jednom z podnikov v centre Bratislavy sa totiž konal krst nového vína slovenského speváka a influencera Davida Keya. Novinku uviedla do sveta kontroverzná Češka - bývalá pornoherečka Dolly Buster a podujatie si nenechalo ujsť viacero známych osobností.
Najviac pozornosti však, pochopiteľne, pútali hostitelia večera. David Key a Dolly Buster dorazili na miesto konania vo veľkom čiernom SUV, spevák všetkým vyrazil dych svojim outfitom, ktorý doplnil umylým hroznom. Oblečený mal čierny overal, ku ktorému si dal čierno-zelené čižmy na vysokej platforme.
Dolly Buster nezostala svojej povesti nič dlžná a do spoločnosti prišla perfektne nastajlovaná. Oblečené mala trblietavé minišaty, ktoré dali vyniknúť jej osiemu pásu a dlhé štíhle nohy vyzdvihla lodičkami na vražedne vysokom opätku.
Chvíľu pozornosti na seba však strhla aj Monika Haklová, ktorú Slováci môžu poznať z 2. série markizáckej Farmy. Blondínka dorazila do spoločnosti v priesvitných minišatickách, ktoré doplnila vysokými čižmami. Zdanlivo klasickýu outfit, ktorým by veľa vody nenamútila. No stačilo, aby sa prehla a všetky oči boli na nej. Vidno jej totiž bolo až do žalúdka!