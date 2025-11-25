Z Fikiho Sulíka sa stal DOHADZOVAČ: Takto hľadá frajera pre svoju kamošku!

BRATISLAVA - Syn politika Richarda Sulíka si do svojho portfólia pôsobenia pridal ďalší džob – profesiu dohadzovača. A okamžite spustil hotový konkurz na ideálneho frajera pre svoju blízku kamarátku.
Fiki Sulík sa rozhodol podporiť kamarátku, ktorá má za sebou náročný rok. „Jedna z mojich najlepších kamošiek má za sebou ťažký rok, ale stojí hrdo, s hlavou hore a vyzerá ako absolútna diva. Choďte ju pls potešiť lajčikom na jej nové krásne fotky.“
Lenže Fiki sa nezastavil len pri podpore kamarátky. Do svojho „nového projektu“ sa pustil poriadne priamočiaro – hľadá jej frajera. Vo svojom statuse pokračoval: „Btw je voľná, ale nemá záujem o žiadnych naničhodníkov, mamlasov a trkvasov," napísal syn politika jasné kritériá a pridal ďalšie inštrukcie. „Tak pls zapnite všetku sebareflexiu, čo ste schopní u seba nájsť a 3× sa sami seba opýtajte, či je podľa vás reálne, že by takéto dievča kráčalo vedľa niekoho, ako ste vy, predtým, ako jej budete písať.“
Fiki je známy ako kontroverzná postavička, ktorá často šokuje verejnosť svojimi vyjadreniami a činmi. Tento raz však ukázal aj citlivejšiu stránku a dobré srdce – postavil sa za kamarátku a snaží sa jej nájsť niekoho, kto si ju skutočne zaslúži.
