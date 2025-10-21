Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!

BRATISLAVA - Po rozchode s blonďavou Kikou sa na Filipa Sulíka (30) opäť usmialo šťastie – tentoraz ho našiel doma v podobe novej spolubývajúcej, ktorá mu okamžite učarovala.
Syn politika Richarda Sulíka v auguste priznal, že je opäť single. Približne rok trvajúci vzťah s 19-ročnou Kikou, ktorá nedávno maturovala, sa podľa jeho slov rozpadol kvôli nezhodám a odlišným predstavám o fungovaní vzťahu. „Poslednou dobou sme sa veľa hádali. Mali sme veľa nezhôd, takých ideologických. Mali sme odlišné predstavy o tom, ako má fungovať vzťah,“ povedal pre Topky.sk.
Fanúšikovia si všimli, že Fiki a Kika prestali pridávať spoločné fotky na sociálne siete, a tak sa postupne potvrdilo, že ich románik skončil. Odvtedy mladý Sulík žil sám – až doposiaľ.
Na svojom Instagrame totiž predstavil novú spolubývajúcu - prekrásnu bielu mačku Gaju s modrými očami, plemeno ragdoll. „Toto je Gaja. Od dnes moja nová spolubývajúca. Dostal som ju na narodeniny od mojich najlepších kamarátov a od mojej mamy. Budete ju vídavať teraz často,“ napísal Filip k sérii videí, na ktorých obdivuje rozkošné mačiatko.
Z videí je jasné, že Fiki sa do Gaji zamiloval na prvý pohľad. „Videli ste niekedy niečo dokonalejšie?“ dodal nadšene. Zdá sa, že tentoraz si mladý Sulík našiel dokonalú spoločnosť – a navyše bez hádok či ideologických sporov.