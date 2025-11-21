Zábery, ktoré obleteli svet: Krásna Miss Jamajka sa ZRÚTILA z pódia... Odnášali ju na nosidlách!

BANGKOK - Na poslednom predkole Miss Universe v Bangkoku sa o nečakaný moment postarala Miss Jamajka. Gabrielle Henry, jedna z veľkých favoritiek na celkové víťazstvo, sa počas prehliadky vo večerných šatách zrútila priamo z pódia – brali ju odtiaľ na nosítkach.
Vysoké podpätky, výrazná oranžová róba a nešťastný krok na samotnom okraji javiska vytvorili nebezpečnú kombináciu. Gabrielle kráčala sebavedomým „modelkovským“ krokom, jedna dlhá noha pred druhou… keď sa odrazu stratila z kamier. Drsný pád, ktorý zachytili všetky objektívy, obletel internet rýchlosťou blesku.
Podľa svedkov dopadla tak nešťastne, že ju z miesta museli odviezť na nosidlách a okamžite transportovať do nemocnice. Organizátori hneď upokojovali fanúšikov – prezident Miss Universe Raul Rocha potvrdil, že Gabrielle je v stabilizovanom stave a v starostlivosti odborníkov. Zázrakom neutrpela žiadne zlomeniny ani vážne zranenia, hoci šok z pádu bol poriadny.
Miss Jamajka sa teraz zotavuje pod dohľadom lekárov. Tí sa s ňou však dohovoria viac než dobre – Gabrielle je totiž sama doktorka a advokátka. Špecializuje sa na oftalmológiu a vedie nadáciu podporujúcu ľudí so zrakovým postihnutím. Dráma ako z filmu, šťastný koniec… a internet má ďalší virálny moment zo sveta krásy.