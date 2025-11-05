Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!

BRATISLAVA - Spevácka diva Sisa Lelkes Sklovská má dôvod na radosť! Po tom, čo sa nedávno objavila na krste knihy svojho dlhoročného priateľa Igora Kmeťa, aj ju čaká veľká životná udalosť. Jubilejné narodeniny, ktoré oslávi tak, ako sa patrí – veľkolepým koncertom na Novej scéne už 19. novembra!
A hostia to nebudú hocijakí! Príde aj legendárna speváčka Helena Vondráčková, ktorú Sisa obdivuje už od mladosti. „Hlavný hosť večera je Helena Vondráčková, moja dlhoročná priateľka, ktorú som už ako dievča považovala za absolútnu top hviezdu – nie československú, ale svetovú! Stepovala, moderovala, hrala, spievala, to bola jediná speváčka, ktorá toto v tých časoch robila – ona bola môj obrovský vzor,“ nadchýna sa dojatá Sisa, ktorá sa na opätovné stretnutie s českou hudobnou legendou nesmierne teší.
Na pódiu sa však objavia aj iné zvučné mená, ktoré prezradila vo videu. Diváci sa naozaj majú na čo tešiť - je totiž viac než isté, že Sisa si na pódiu v obklopení svojich hudobných priateľov užije poriadnu žúrku. V rozhovore vytiahla z rukáva aj ďalšie hudohné eso, z ktorého vám padne sánka! O hudobný doprovod sa totiž postará ďalšia legenda...Wau!