Dcérka slovenského moderátora sa narodila s 12 prstami: Jeden jej ODPADOL... Ďalší musia OPEROVAŤ!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor Samuel Miškov je už rok hrdým otcom dcérky Milinky. Dievčatko mu robí radosť, je šikovné a plné života. Aktuálne však prezradil, že sa narodilo s malou anomáliou - malo 12 prstov. Jeden odpadol, ďalší musia operovať!

Keď Samuelova partnerka Diana porodila, moderátor sa s radostnou správou pochválil na sociálnej sieti Instagram. „Pri celom pôrode som bol a jedna vec, ktorá sa mi asi zaryje do pamäte... Akože nikdy v živote ju už nechcem vidieť v tomto stave, stačilo mi to raz...“ vyjadril sa vtedy so slzami v očiach a vyzdvihol svoju partnerku za statočnosť. V októbri uplynul už rok, čo majú doma svoju malú princeznú Milinku...

No a teraz prehovoril o jemnej anomálii, s ktorou prišla na svet. Narodila sa totiž s 12 prstami na rukách. „Je ťažké nevšimnúť si to, ale áno, Milinka má na rukách 11 prstov! Keď sa narodila, mala ich 12. To len aby som jej nebral rekord. Oba tieto články mala na malíčkoch a obe vyseli len za tenkú kožičku. Je to dermatologické, nie je tam kosť,“ vysvetlil Samo.

„Na pravej rúčke ten výrastok nebol živený a preto ho po narodení bolo možné podviazať, čo spôsobilo, že sčernal a jednoducho odpadol. V tom druhom je cievka a prakticky "žije". Viem, pre niekoho to nie je príjemné, aj my sme si zvykali, dnes nám ho slečna strká do úst,“ povedal s humorom moderátor. S odstránením nadbytočného prsta však budú musieť počkať. 

„Problém je v tom, že na odstránenie toho prstového votrelca je potrebná aspoň čiastočná anestéza. A keďže anestéza otupuje neurotransmitery a znižuje aktivitu mozgu, lekári nám zatiač neodporúčajú tento zákrok, keďže Milinkin mozog sa ešte vyvíja a neprestal tak robiť po prvom roku ako môj,“ pokračoval Samo s humorom sebe vlastným. „Na teraz s tým nie je žiaden problém, ale určite to chceme urobiť skôr, ako bude už aktívnejšia alebo by bola šanca, že sa jej deti za to budú smiať. Zatiaľ to pre jej zdravie odkladáme najviac, ako je možné,“ dodal. 

 (Zdroj: Instagram SM)

