Škandalózny outfit Bianky POBÚRIL známych Slovákov: Filip musí byť rád, že sa TOMUTO vyhol!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová spôsobila totálny ošiaľ počas včerajšej párty TV JOJ. Do spoločnosti totiž prišla takmer nahá. A jej škandalózny outfit pobúril aj mnohých známych Slovákov!
Bianka Rumanová patrí k najvýraznejším postavám slovenskej internetovej scény. Na Instagrame ju sleduje 340 tisíc fanúšikov. A aj preto sa ocitla v šou #BTF - Behind the Fame, ktorá sa už čoskoro bude vysielať na obrazovkách televízie Joj. Pri tejto príležitosti sa konala aj média párty na nábreží Dunaja, kde sa relácia predstavovala. Hlavnými protagonistami sú Cynthia Tóthová, Samuel Miškovi alias Samozvany a spomínaná Bianka.
Tá vyvolala počas večera najväčší rozruch. Na fialový koberec dorazila vo veľkom štýle a v škandalóznom outfite, ktorý poriadne rozvíril vody. Do bodky totiž okopírovala outfit Biancy Censori a Kanyeho Westa z tohtoročného Met Gala. Objavila sa v dlhom čiernom kožuchu a v sprievode producenta celej šou. Keď sa postavila pred fotografov, otočila sa k nim chrbtom a pomaly si zhodila vrchnú vrstvu oblečenia.
A čo mala pod ňou? Bola prakticky nahá. Na sebe mala priesvitné minišaty veľmi podobné tým, ktoré mala Bianca Censory. Rovnako ako u nej, aj v tomto prípade bolo cez látku vidieť úplne všetko. Pred objektívmi pôsobila takmer nahá a fantázii nechala len minimum priestoru. Svoj účel to splnilo, Bianky je plný internet, no ak očakávala Bianka pozitívne odozvy, bude zrejme sklamaná.
Jej outfit dokonca pobúril aj známych Slovákov. „Bože, Filip musí byť taký rád, že sa tomuto vyhol," zasmial sa youtuber Peter Altof alias Exploited. Za pravdu mu dalo skoro 8 400 Slovákov. „Nádej zomiera posledná," reagovala zase topmodelka Michaela Kocianová. „Ty brďo. Škoda... RIP BTF," okomentovala moderátorka Alexandra Orviská, na čo jej Kocianová reagovala vtipnou poznámkou. „Si nešla, lebo si nenašla taký cool outfit, či?" spýtala sa s dôvtipom.
„Opakovaný vtip nie je vtip," napísala bývalá farmárka Lenka Tejbusová. „Nie je BTF ale WTF," vyjadril sa víťaz Love Islandu Michal Trabalík. Ľudia taktiež v komentároch vyzývali Jovinečka alebo Fera Jokea, aby spravili na jej príchod paródiu. „Keď toto, čo sa udialo dnes, má byť brané ako Met Gala, tak podľa mňa by sme mali odovzdať kľúč od našej krajiny, lebo v nej žijú ľudia z inej (mentálnej) dimenzie," rozhorčila sa módna návrhárka Martina Grešová.
