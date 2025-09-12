VEĽKOLEPÁ JOJ párty: Parketová DRAČICA Plačková, SEXI rozparok herečky a... Príchod Barbie!

BRATISLAVA - Na túto párty sa bude dlho spomínať. Včera večer sa konal večierok televízie Joj, na ktorom nechýbalo množstvo známych tvárí. Zuzana Plačková vymetala parket, okrem Bianky Rumanovej zahviezdila svojim príchodom aj známa influencerka a slovenská herečka stavila na sexi rozparok!
Včera sa na nábreží Dunaja konala veľkolepá párty televízie JOJ, ktorá bola nielen o zábave, ale aj očakávanej šou celebrít #BTF – Behind the Fame, v ktorej sa diváci pozrú do zákulisia života známych osobností. Niet preto divu, že sa pozornosť upriamila najmä na influencerov, ktorí budú v projekte hviezdiť. Najväčší rozruch spôsobila Bianka Rumanová, ktorej príchod sa okamžite stal témou večera a bezpochyby patrí k najškandalóznejším momentom celej párty.
Večierok bol v duchu Met Gala, ktorý sa každoročne koná v New Yorku. No predsa bol v niečom odlišný, hostia mali siahnuť po streetovom kúsku. Na fialovom koberci sa vystriedala plejáda ďalších známych tvárí z internetového sveta. O ikonický príchod sa postarala aj influencerka Nina Janová, ktorá dorazila originálne ukrytá vo veľkej krabici Barbie.