Slovenský moderátor sa stal OTCOM: Bábätko mu porodila bývalá tvár Telerána... FOTO z pôrodnice!

V máji sa slovenský moderátor a influencer Samuel Miškov, známy pod prezývkou samo_zvany, pochválil krásnou správou, že s priateľkou Dianou čakajú prvé dieťatko. „Na prebdené noci, strach, obavy, stres a zodpovednosť sa dá pripraviť len sčasti. Ale určite nie je ten malý človiečik pripravený na tú lásku, ktorá už teraz praská vo švíkoch,“ napísal vtedy v oznámení.

A včera nastal ten veľký deň. V nedeľu Diana porodila dcérku, ktorej dali meno Milinka. „Pri celom pôrode som bol a jedna vec, ktorá sa mi asi zaryje do pamäte... Akože nikdy v živote ju už nechcem vidieť v tomto stave, stačilo mi to raz...“ uviedol na začiatok hrdý otecko. No hoci sa mu na milovanú partnerku v bolestiach pozeralo ťažko, odnáša si z pôrodu veľmi silný zážitok.

„Ale som strašne cítil z nej, že aj keď sa trápila, že mala tie bolesti a tak ďalej, ale som vnímal, že tie bolesti brala ako súčasť toho celého, že necítil som z nej, že by to potrebovala čo najrýchlejšie vytlačiť, aby tú bolesť necítila, ale takú lásku som z toho pôrodu cítil, že ma to trochu odrovnalo. Proste som videl na nej, že chce ten pôrod urobiť čo najrýchlejšie, lebo chce mať v rukách našu dcéru. Už chce mať v rukách človeka, ktorého 9 mesiacov nosila v bruchu,“ opísal Samuel.

„A hoci sme nemali nejaké vážne komplikácie, až teraz som si uvedomil, čo tá žena musí prežiť tú chvíľu pred. Akože jasne, niekto to má tak, že príde, vyprdne, odíde... Ale sú pôrody, ktoré sú tisíckrát horšie a neviem si to predstaviť, takže okrem poklony mojej Dianke, ktorá to dnes dala na výbornú a s láskou, tak je toto v podstate poklona každej jednej žene, ktorá toto dá,“ dodal moderátor s tým, že malá je zdravá a krásna. Gratulujeme!