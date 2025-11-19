Zuzana Čaputová o VÝHODE toho, že už nie je prezidentka: V tomto už má na výber!

BRATISLAVA - Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení svojho mandátu zjavne nadýchla plnými pľúcami. Na módnej prehliadke fenomenálneho Marcela Holubca pôsobila uvoľnene a žensky. Kostýmy a protokol vymenila za slobodnejší štýl a jednu vec si nevie vynachváliť!
Zuzana Čaputová patrí k ženám, ktoré pôsobia elegantne a žensky za každých okolností a ktoré svojim vzhľadom vždy ohúria. No kým počas prezidentského mandátu sa o jej vizáž staral celý tím odborníkov, dnes má Zuzana voľnú ruku. Na prehliadke Marcela Holubca však dokázala, že módu má v malíčku a ako prezradila, vďačí za to najmä svojej mame. „Moja mamina mala módu vždy rada a dbala na to, ako je ona oblečená, ako som ja oblečená ako dievča. Takže mala som to blízko,“ prezradila.
A čo hovorí na zmenu šatníka po odchode z funkcie? Čaputová priznala, že dnes sa v obliekaní cíti oveľa slobodnejšie, aj keď modely z dielne návrhára Borisa Hanečku si veľmi obľúbila. „To, čo som nosila ako prezidentka, musela som v tom byť sama sebou. Mnohé modely, ktoré som mala na sebe, mali aj niečo vyjadrovať – napríklad rešpekt a úctu k hostiteľskej krajine. Bola v tom aj istá miera symboliky,“ vysvetlila. Dnes si však môže dovoliť experimentovať, no ako priznala, určité typy modelov u nej stále neprejdú. Je teda niečo, čo by si naozaj nikdy neobkiekla? „Na prvú mi to nenapadá… možno skôr typ modelu, ktorý nesedí na moju postavu,“ dodala otvorene.
Doma má exprezidentka dve krásne dcéry, ktorým téma módy rozhodne nie je cudzia, práve naopak. V rozhovore okrem iného prezradila, ako v tomto smere funguje ich ženský klan a či si dievčatá požičiavajú módne kúsky z jej šatníka!