Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom! Krásna nevesta, ale... Bola to PASCA

BRATISLAVA - V príbehu Adely a Lukáša to ide rýchlo ako na tobogane. Najprv spoločný úspešne uzavretý obchod, prvá strávená noc, požiadanie o ruku. A už aj svadba.
Karty v seriáli Dunaj, k vašim službám, sa poriadne zamiešali! A to aj čo sa týka vzťahu Lukáša Kudličku, ktorý po tom, čo svadbu s ním odmietla Klára Kučerová (Kristína Svarinská), dlho nelenil. Riaditeľovi obchodného domu imponovala rozhodnosť, pracovitosť, intelekt a obchodný duch Adely, z ktorej pomerne rýchlo spravil obchodnú riaditeľku Dunaja. A keby len to… Po prvej spoločne strávenej noci sa zaslepene domnieval, že práve Adela je tá správna náplasť na jeho zlomené srdce a rekordne rýchlo ju požiadal o ruku. Svadba bola tak rýchla ako gradácia ich vzťahu. Preto aj skromná, bez veľkej okázalosti.
Nela Pocisková a Adam Bárdy v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
Paradoxne práve Kudličkovi akoby tikali biologické hodiny a s čoraz väčšou naliehavosťou si uvedomoval, že túži po rodine a harmonickom živote. Neuvedomil si však, že Adela mu iba brnká na city a jej zámer dostať sa Lukášovi čo najhlbšie pod kožu pramení z čohosi iného ako je láska. Z nenávisti a túžbe po pomste! A do úvahy nezobral Kudlička ani fakt, že Adelu spoznal vďaka Antonovi Holubcovi (Filip Tůma), svojmu úhlavnému nepriateľovi, ktorý po svadbe iba zhrnul: „Ruka v rukáve, obrúčka na prste, gratulujem. A že tak rýchlo a nečakane… A čo sa čudujem… Pani Kudličková je žena do voza, do koča, aj do obchodu… Ste naozaj krásny pár,“ uzavrel s tým, že odchod od Neheru bol dobrý krok a prospel obom.
Divák už pochopil, že Adela má svoje plány a Holubec sa zrejme nebude iba nečinne prizerať. Môžeme však zatiaľ iba hádať, aká pasca čaká Lukáša a ako – a či vôbec – sa z nej dostane. Isté však je, že keď sa Adela pochválila snubným prsteňom svojej mame, ktorá je odkázaná na doživotnú opateru v sanatóriu, jej úsmev na tvári neveštil nič dobré. Čo sa skrýva za jej neľahkým osudom, je zatiaľ tajomstvom a pôvod jej trápenia bude iste ďalším prekvapením…
V každom prípade Adela dosiahla čo chcela a jediný kto trpí, je teraz Klára. Nesie to síce statočne, ale bude to ťažké. Musí zvládnuť nielen to, že Lukáš sa oženil s inou, ale aj dennodenné stretávanie sa s obidvoma v obchodnom dome. Ako sa bude príbehová nitka odvíjať ďalej, uvidíme v ďalších epizódach seriálu Dunaj, k vašim službám.