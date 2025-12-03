Dubayovej priniesol Dunaj obrovskú popularitu, TOTO jej však vzal... Bojuje s tým!

BRATISLAVA - Herečka Petra Dubayová patrila v seriáli Dunaj, k vašim službám bezpochyby k najvýraznejším tváram a jej odchod prišiel vo chvíli, keď to mnohí najmenej čakali. Herečka otehotnela – a spolu s veľkou životnou zmenou prišla aj tá pracovná. Dnes už s úsmevom hovorí o tom, ako sa rozlúčila s postavou Evy, ktorá skončila jednou z najtragickejších smrtí v celom príbehu.
Hoci by fanúšikovia jej postavu určite radi videli znovu, Petra sa so svojim odchodom zo seriálu zmierila. Musela. „Je to dobre tak, ako to je, ja som si to uzavrela ako krásnu kapitolu. Boli to tri roky môjho života, ale som rada, že som mohla byť toho súčasťou,“ hovorí Petra, ktorú Dunaj bezpochyby vystrelil medzi najznámejšie tváre Markízy. Sama priznáva, že popularitu pocítila okamžite. „Určite áno, bol to taký míľnik. Zrazu toto bolo niečo, čo vybuchlo a čo bolo utorky a štvrtky na obrazovkách. Diváci si to veľmi zamilovali a tým, že som mala jednu z ústredných postáv, tak ma ľudia začali spoznávať.“
A práve s popularitou prišla strata súkromia, s ktorou herečka Petra roky predtým bojovala – a nie vždy to bolo jednoduché. V rozhovore dokonca odhalila aj pravý dôvod!
