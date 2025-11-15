Nepríjemný návrat z dovolenky: Belohorcová s dcérou skončili na POLÍCII!

TENERIFE - Zuzana Belohorcová (49) a jej deti aktuálne prežívajú náročné životné obdobie. Prevalila sa totiž nevera moderátorkinho manžela Vlastu Hájka (51), aktuálne sa rieši rozvod, pred ktorým rodinka aspoň na pár dní ušla na Miami. Po návrate domov na Tenerife ich však čakala ďalšia nepríjemnosť. Zuzana s dcérou (15) skončili na polícii!
Zuzana Belohorcová už toho má naozaj dosť. Nielen, že musí prežívať drámy vo svojom súkromnom živote - prišla na neveru svojmu dlhoročnému manželovi Vlastovi Hájkovi a aktuálne rieši rozvod, no nepríjemnosti musí znášať aj v online svete. A to nielen ona sama, ale aj jej iba 15-ročná dcéra Salma...
Na sociálnych sieťach vznikajú profily, ktoré majú za cieľ zosmiešňovať nielen ju, ale predovšetkých jej dcéru. Moderátorka najprv prosila fanúšikov, aby spomínané profily nahlasovali, vďaka čomu by ich Instagram mohol zrušiť, no zatiaľ to nepomohlo. Rozhodla sa preto vec riešiť radikálne a všetk onahlásiť na políciu.
„Boli sme s tým aj so Salminkou na Tenerife včera na polícii. Je neplnoletá, takže by sa to malo snáď vyriešiť rýchlo,“ povedala Super.cz Belohorcová, ktorá situáciu začala riešiť hneď po návrate z dovolenky na Miami. „Tie profily boli vytvorené za jediným účelom. Špiniť a hejtovať moje meho a meno mojej dcéry Salminky,“ vysvetlila Belohorcová.
Blondínka tiež priznala, že nemá tušenie, kto by za profilmi mohol stáť. „Nemám vôbec tušenie. Ale nie je to prvýkrát. Dva profily som nahlasovala a boli Instagramom zrušené. Bohužiaľ teraz z Mety nikto nereaguje,“ dodala.