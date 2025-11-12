Belohorcová a Hájek: Čo to na nás hrajú? Miláčik sem, miláčik tam... a potom mu to Zuzana natrela!

TENERIFE - Zuzana Belohorcová (49) a Vlasta Hájek (50) poskytli rozhovor o investovaní do nehnuteľností a predaji svojej realitnej kancelárie Tenerife Real. Lenže to, čo malo byť pokojnou biznisovou diskusiou, sa zmenilo na napätú výmenu názorov.
Počas rozhovoru sa dvojica neustále oslovovala slovom „miláčik“, čo pôsobilo viac než zvláštne vzhľadom na ich nedávny rozchod. Čím sa konverzácia rozbiehala ďalej, tým viac bolo cítiť napätie medzi ešte stále manželmi.
Prvé slová Hájka po konci na Tenerife: Belohorcová bojuje so zradou a on? Toto nemyslí vážne!
Hájek rozhovoru jednoznačne dominoval – viedol monológ, filozofoval a Zuzanu k slovu púšťal len sporadicky. „Kopec ľudí ma pozná len na základe článkov z novín a myslia si, že som úplný blázon,“ začal jeden z ďalších zo svojich monológov. V tom momente mu však Zuzana skočila do reči: „Miláčik, ty si za niektoré veci môžeš aj sám, samozrejme.“
Vlasta pokračoval v obhajobe: „Ja poviem do očí, čo si myslím. Ale bolo kopec klientov, ktorí prišli s obavou. Po pätnástich minútach však pochopili, že čo poviem, to platí. A to je podľa mňa pri nákupe nehnuteľnosti to dôležité.“ Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!
Zuzana si však nakoniec nenechala ujsť príležitosť a poriadne mu to natrela: „Niekedy ti chýba pokora a úcta. Keď sa rozdávala pokora a úcta, tak si sa otočil a odišiel si, ale každý sme iný. My sme vždy boli dobrý tím v tom, že ja som to nejako uhladila a Vlasto to nejakým spôsobom rozprúdil.“
Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!
A zjavne trafila do čierneho. Hájek sa síce snažil usmievať, no diváci videli, že ho Zuzanine slová zasiahli. Pod videom sa objavil aj výstižný komentár, ktorý celú situáciu dokonale zhrnul: „Hájek si to vyžral dokonale... pardon. Tie jeho rozpaky... Čo zaseješ, to zožneš. Keby povedal pravdu, urobil by lepšie. Prajem pani Zuzane a novým majiteľom veľa šťastia.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%