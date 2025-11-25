Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?

BRATISLAVA - Moderátorka Lucia Hlaváčková si nenechala ujsť prestížne podujatie Fashion Live! a opäť potvrdila, že má štýl aj šarm. Niet sa čo čudovať, veď jej sestrou je známa topmodelka Michaela Hlaváčková, ktorá hviezdila na svetových mólach.
Lucia Hlaváčková s úsmevom priznáva, že ako dievča bola sestrou doslova posadnutá. „Vždy som sa po nej opičila, najmä v obliekaní,“ spomína. „Mala som zakázané brať jej veci zo skrine, ale aj s vedomím, že bude zle, som to robila,“ smeje sa dnes známa moderátorka. Dnes už síce každá žije svojím životom, no módny vkus ich stále spája. „Sem-tam si niečo vymeníme, ale už nemáme spoločnú detskú izbu, takže tie krádeže nie sú, žiaľ, možné,“ hovorí pobavene. Vkus sa jej však mení – zatiaľ čo kedysi milovala jednoduché neutrálne tóny, dnes ju lákajú farby a výrazné kombinácie. „Hoci som dnes celá v čiernom, čím som staršia, sa mi tým viac páčia farby, výrazné farby, takže to prichádza životom, že sa to aj mení“ priznáva.
Hoci na spoločenské akcie chodí rada, v bežnom živote preferuje pohodlie. „Som skôr nohavicový typ. Milujem tepláky, mikiny a voľné, športové veci. Rada sa cítim pohodlne aj funkčne, ale rada sa aj nahodím, hoci tých príležitostí je menej a až tak ich nevyhľadávam,“ vysvetľuje a dodáva, že oblečenie si vyberá aj do televízneho vysielania. Ako stálica Telerána má pri výbere určitý rozpočet, no kúsky sa snaží vyberať tak, aby ich rada nosila aj mimo kamier. „Nech tie handry len tak nekvasia v skrini,“ hovorí s úsmevom. Často sa pritom ladí so svojím kolegom Matúšom Krnčokom, s ktorým tvoria obľúbenú moderátorskú dvojicu. „Matúš mi pošle, čo si oblečie, a ja sa skúsim doladiť. Tak to mám najradšej, vtedy mi aj tá fantázia lepšie pracuje.“
Napriek tomu, že pracuje v televízii, na módne trendy si nepotrpí. „Nie som žiadny módny guru. Oblečiem si to, čo sa mi páči a v čom sa cítim dobre,“ hovorí. Odhalené kúsky či minisukne však v jej skrini nenájdete. „Necítim sa v tom úplne komfortne,“ dodáva úprimne. Postupne si však k šatníku pridáva aj ženské prvky. „Všímam si, že keď mám na sebe niečo užšie, niekedy to lepšie vyzerá, postupne som už do svojho šatníka pribrala aj kúsky, ktoré sú napasovanejšie, ale v zásade stále prevláda ten voľný štýl,“ hovorí so smiechom. V rozhovore sme sa však vrátili aj k jej vzťahu so sestrou Miškou, s ktorou si vzájomne nie sú len módnymi poradkyňami, ale aj veľkou oporou v živote. Je to totiž práve známa modelka, ktorá aktuálne prežíva náročné životné obdobie v boji o synčeka... ako to teda je?