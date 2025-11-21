Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL

BRATISLAVA - Speváčka Tina sa už roky drží na scéne ako jedna z najvýraznejších slovenských hudobníčok. No zdá sa, že v jej rodine vyrastá ďalší mimoriadny talent.
Tinina dcéra Anička prednedávnom vystúpila na koncerte svojho otca, rapera Separа a spôsobila obrovský ošiaľ! Anička nielen zahviezdila na pódiu svojho otca, ale už o rok bude stáť po boku svojej mamy na veľkolepom spoločnom koncerte v bratislavskej TIPOS Aréne.
Tina otvorene priznáva, že dcérin hudobný smer nebol pre ňu žiadným prekvapením, práve naopak. „To umenie ju tak napĺňa. Tá kreativita, písanie textov, neustále tvorí nejaký kontent, strihá videá, točí si videá, píše pesničky, veľa spieva, veľa rapuje… tam to je tiež veľmi jednoznačné,“ opisuje hrdá mama.
Anička sa pred veľkým davom predviedla absolútne suverénne a tréma išla totálne bokom.. „Ona bola až chladnokrvne bezemočná. Pre ňu je to tak samozrejmé, podľa mňa. Od malička je na pódiu s ľuďmi, mojou kapelou… tam sa cíti dobre. Ona tak žije v tej prítomnosti, že keď skončil ten moment tej pesničky, tak to bolo uzavreté a už sa k tomu nevracia,“ vraví speváčka, ktorá má v otázke, po kom Anička zdedila talent aj povahu, jasno. „Má také fázy – keď je vysmiata, je viac ako ja, keď je menej vysmiata, je viac ako otec. Ale myslím, že zdedila aj po nás, aj po starých rodičoch veľmi veľa,“ priznáva. No čo sa týka hudby, tam už neskrýva Tina pýchu: „Ona má ten potenciál oveľa väčší ako my dvaja dokopy. Ale čerpá z nás obidvoch. To, že intonuje od 15 mesiacov, je asi z mojej strany. Ale to, že má brutálnu rytmiku, píše texty, rýmuje, kreslí – to je z otcovej strany.“
Anička však napriek dvom rodičom v hudobnej brandži, aktuálne jednoznačne žije svetovou hudbou. „Teraz momentálne iba Billie Eilish. Je to jej najväčší vzor. Ja som jej dala prerobiť detskú izbu – je to preč a celá izba je len jedna Billie nora,“ smeje sa Tina. A čo ona sama? Je pre dcéru ona sama vzorom? „Ak by som aj bola, ona by to nepovedala nahlas. Ona nie je ten typ, ktorý prejavuje tento druh emócií. Ty to pocítiš z nej nejakým spôsobom, ale neverbalizuje to.“ prezrádza Tina s úsmevom na tvári. Boli však situácie, kedy jej doslova zamrzol a jednu zažila ako mama nedávno a podľa na tento moment len tak skoro nezabudne.