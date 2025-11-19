Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!

BRATISLAVA - Tanečnica Dominika Rošková, známa z obľúbenej šou Let’s Dance, sa znovu objavila v spoločnosti. Na prestížnom podujatí Fashion Live! zaujala nielen dokonalým outfitom, ale aj svojou úprimnosťou, nevyhla sa ani otázke o svadbe!
Na módnu šou prišla Dominika Rošková bez svojho snúbenca, no rozhodne jej to na dobrej nálade neubralo. „Som rada, že som prišla sama. Po dlhej dobe som v spoločnosti, takže si to užívam so svojimi kamarátkami,“ povedala so smiechom a podľa nej si aj partner užíva rovnako dobre strávený čas ako ona. „On je aktuálne so svojimi chlapcami – poňali sme to ako pánsku a dámsku jazdu,“ dodala tanečnica, ktorá svojim outfitom doslova vyrážala dych. „Mňa móda baví odjakživa... konkrétne dnes mám na sebe slovenskú módu,“ pochválila sa tým, že rada investuje do slovenskej módy.
V máji tohto roku sa tanečníčka pochválila veľkolepou novinkou, jej priateľ Adam ju na exotickej Srí Lanke požiadal o ruku. Snubný prsteň nosí poctivo na ruke, svadobné zvony však dvojici zatiaľ nezazneli. „Zatiaľ len letmo plánujeme, ale nemáme žiadne konkrétne plány,“ vysvetlila Dominika. Urýchliť to nevedia ani rodičia, ktorí by už mali radi deti "na poriadku". Netlačia však a nechávajú im voľnosť. „Naše maminy by boli rady, keby to bolo skôr, ale dôverujú nám.“ Dominika otvorene priznala, že vyrástla na dedine, kde sa „vždy veľa hovorí a očakáva“, no dnes si ide vlastnou cestou. Netají sa však tým, že aj jej už tikajú biologické hodiny. „Nebudem klamať – začínam cítiť, že by som raz chcela byť maminou,“ priznala bez okolkov a pridala aj viac slov na túto tému...
