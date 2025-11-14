Budú musieť uťahovať opasky?! Po Adelinom konci v STVR ďalšia rana: Viktorov príjem v ohrození…

BRATISLAVA – To je ako zlý sen! Sotva sa Viktor Vincze udomácnil ako pilot v spoločnosti AirExplore, nastali v nej problémy, ktoré môžu ohroziť jeho budúcnosť.
Nie je to tak dávno, čo sa Viktor Vincze (34) pochválil sériou fotografií z Islandu, kde zapózoval ako pilot. Tejto profesii sa vo väčšej venuje od septembra, kedy po konflikte s vedením televízie opustil kariéru moderátora v televízii Markíza. Prišiel tak o stabilný príjem a slušný zárobok, keďže bol jednou z jej najúspešnejších a najvyťaženejších tvárí.
Teraz však Vincze zrejme narazí na ďalší problém. Podľa zdroja, ktorý sa ozval do redakcie Nového Času, malo v noci zo 6. na 7. novembra dôjsť ku kybernetickému útoku na účty leteckej spoločnosti AirExplore, v ktorej Vincze pracuje. Spoločnosť tak mala prísť o nemalé peniaze z firemných účtov. To pre Nový Čas potvrdila aj letecká spoločnosť: „V spoločnosti AirExplore došlo k udalosti, v rámci ktorej bola z bankového účtu spoločnosti protiprávne prevedená časť finančných prostriedkov. Tento čin nesúvisí s kybernetickou bezpečnosťou a neevidujeme žiadny zásah do našich systémov,“ zaslala stanovisko spoločnosť Air Explore, ktorá vylúčila kybernetický útok. Nekomentovala však výšku uniknutých peňazí a nevyjadrila sa ani k tomu, či budú ohrozené výplaty zamestnancov. Túto udalosť okamžite oznámili príslušným orgánom činným v trestnom konaní: „Keďže prípad je v štádiu aktívneho vyšetrovania, v tejto chvíli sa nemôžeme vyjadrovať k detailom.“ Dodali iba to, že prevádzka spoločnosti nie je udalosťou ovplyvnená a pokračuje v štandardnom režime.
O probléme v spoločnosti je informovaný aj Viktor Vincze, ktorý však otázku k danej situácii odmietol komentovať: „K danej veci sa nemôžem vyjadrovať,“ povedal pre Topky. Pravdou však je, že ak by Vincze prišiel o výplatu, ohrozilo by to rozpočet ich rodiny, ktorý má diery aj po Adelinej rozlúčke s Markízou. Moderátorka len pred pár dňami taktiež avizovala koniec spolupráce s STVR na projekte Trochu inak s Adelou. Dobrou správou je len to, že Adela bude pokračovať v relácii Milujem Slovensko, ktorá sa presťahovala do JOJ-ky. Nuž, v živote sa síce občas dejú zmeny, nečakané náhody však vedia poriadne skrížiť plány a urobiť škrt cez rozpočet nielen vo finančnom zmysle... Ale ak sa Viktor bude držať toho, čo povedal v minulosti - „Neviem čo ma čaká za ďalšími dverami, ale dôverujem životu, že to bude pre mňa správna cesta“ - určite nájde aj v nepríjemnej životnej situácii východisko.