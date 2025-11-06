Vincze ide do boja s Markízou! Exmoderátor podal ŽALOBU: Táto vec už neplatí. Bodka.

BRATISLAVA - Ticho sa skončilo! Bývalý moderátor Televíznych novín Viktor Vincze prelomil mlčanie a na svojom Instagrame oznámil zásadný krok – na Markízu podal žalobu! Po mesiacoch napätia medzi bývalými tvárami spravodajstva a vedením televízie sa tak začínajú súdne ťahanice.
Súdny spor s Markízou vedie už dlhšie aj jeho niekdajší kolega Michal Kovačič, ktorý napadol svoju výpoveď a tvrdí, že bola nezákonná. Teraz sa k nemu pridáva aj Vincze. Reagoval na rozhovor generálneho riaditeľa skupiny Markíza Petra Gažíka pre denník SME, v ktorom vyhlásil, že televízia čelí len jednej žalobe – a to práve od Kovačiča. „V tomto momente máme jeden pracovno-správny spor, a to s Michalom Kovačičom. Bodka,“ povedal Gažík.
Lenže Vincze mal k tejto „bodke“ vlastné slovo. „Nebudem sa k obsahu rozhovoru vyjadrovať, všetko podstatné už bolo za posledný rok povedané a komu to nestačilo, toho žiadne ďalšie moje slová už neposunú. Táto vec už ale neplatí, žalobu sme podali minulý týždeň. Bodka,“ napísal na Instagrame.
Adela sa vracia do hry! PRISTIHNUTÍ, takto s tímom dolaďujú detaily: Ona pracuje, Sajfa sa napcháva!
Vinczeho odchod z Markízy v máji tohto roka uzavrel búrlivé obdobie v redakcii spravodajstva. Po tom, ako Michal Kovačič verejne obvinil televíziu z cenzúry a „orbanizácie“ médií, nasledovali štrajky, ostré vyjadrenia a odchody viacerých známych tvárí – vrátane Zuzany Čimovej a Gabriely Kajtárovej. Vincze sa vtedy postavil na čelo odborov a otvorene kritizoval pomery v redakcii. Po jeho stiahnutí z Let's Dance sa s Markízou rozlúčila aj jeho manželka Adela Vinczeová, ktorá sa už čoskoro objaví na Jojke v relácii Milujem Slovensko.
Pri rozlúčke s divákmi v poslednom vysielaní Televíznych novín pôsobil zmierlivo, no jeho slová dnes znejú symbolicky. „Po 12 rokoch končím v Markíze… Lúčim sa legendárnymi televíznymi slovami Good Night and Good Luck,“ povedal vtedy. Legendárny výrok, ktorý kedysi používal americký novinár Edward R. Murrow ako posolstvo odvahy a pravdy, dnes získava nový význam. Vincze tým akoby vopred naznačil, že jeho boj o princípy sa ešte nekončí – len sa presúva pred súd.
Spor bývalého moderátora s televíziou tak opäť rozvíril už aj tak napätú atmosféru v slovenskom mediálnom svete. Jedno je však isté – vojna medzi Markízou a jej bývalými hviezdami sa zďaleka nekončí.
