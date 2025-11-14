Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...

BRATISLAVA - Herečka Táňa Pauhofová nie je ľahostajná! Osud kultúry jej leží na srdci podobne ako iným hercom a aj preto prepožičala hlas krátkym videám inšpirovaným reálnymi udalosťami, ktoré vznikli na streamovacej platforme Kultúra+, ktorá mení absurdnú realitu na zábavnú fikciu.
Projekt vznikol pod záštitou iniciatívy Otvorená kultúra! a ironicky reflektuje obdobie, ktoré kultúrna verejnosť označuje za jedno z najťažších v histórii. Videá s názvami ako Vatican Drift, Hymna 2 či Deň, kde zmizla Donatellova busta využívajú umelú inteligenciu aj čierny humor – a upozorňujú na mocenské rozhodnutia a personálne čistky, ktoré otriasli slovenskou kultúrou. Medzi známymi hlasmi, ktoré prepožičali svoj hlas týmto krátkym filmom, nechýba ani herečka Táňa Pauhofová, ktorá sa do projektu zapojila bez váhania. „Považujem to za správne – ako umelec môžem vyjadriť svoj postoj, a hlavne svojou tvorbou, čiže keď som bola oslovená, nebolo prečo váhať. Celú túto platformu považujem za výborný spôsob, ako tie najpálčivejšie kauzy dostať veľmi pútavou formou aj mimo našej bubliny,“ dodáva herečka.
Kultúra+ sa snaží odľahčene upozorniť na ťažké témy a to humorom a iróniou, pričom podľa Pauhofovej je práve toto pútavý spôsob, ako dostať diskusiu medzi bežných ľudí. „Tých káuz je okolo nás veľmi veľa, veci sú veľmi ťažké a aj ten humor je spôsob, ako to nejakým spôsobom celé odhľahčiť, ale nespochybňovať! Je to ako spôsob podania ruky, sme v tom spolu, poďme sa navzájom zorientovať v tom, čo sa deje.“
Táňa Pauhofová patrí k herečkám, ktoré nemlčia a otvorene hovorí o dôležitosti kultúry ako takej. „Kultúra je dušou národa. Politici robia dejiny, ale až kultúra rozhoduje o ich kvalite. Dokáže povzniesť, prinútiť zamyslieť sa a reflektovať,“ dodala Pauhofová, ktorá projekt považuje za dôležitý aj preto, že vracia kultúre hlas. V rozhovore však zašla vo svojej otvorenosti ešte ďalej...