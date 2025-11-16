Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske

BRATISLAVA - Cukrárka a porotkyňa sladkej šou Pečie celé Slovensko, Petra Tóth, si nenechala ujsť otvorenie butiku s talianskou módou. Na podujatí zaujala v sýtočervených šatách, ktoré veľmi silno pripomínali blížiace sa sviatky. O to prekvapivejšie boli jej slová o Vianociach, toto známu porotkyňu desí už od leta!
Asi nie je tajomstvom, že známa cukrárka Petra Tóthová je momentálne single, ale na otázku, či sa jej už podarilo zamilovať, odpovedala žartovne, vyhýbavo i záhadne: „Áno, milujem svoju prácu,“ odvetila známa porotkyňa obľúbenej šou. No keď prišla reč na mužov, ukázalo sa, že v tom, aký by mal byť jej vysnívaný partner, má jasno. „Musí ma uchvátiť tým, čo povie,“ priznala bez váhania.
Petra sa na otvorení butiku objavila vo výrazných červených šatách, ktoré dokonale ladili s predvianočnou atmosférou. Bude taká krásna aj pod vianočným stromčekom? A hlavne - s kým...