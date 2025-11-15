Pavol Topoľský (Zdroj: TV MARKÍZA)
BRATISLAVA - Pavol Topoľský, herec, ktorého humor zvykne baviť celé Slovensko, tentoraz nechtiac pobavil sám seba. V talkšou Petra Marcina Neskoro večer totiž priznal, že najväčším adrenalínovým zážitkom jeho dní nie je javisko, ale… škôlka jeho najmladšej dcérky Alexandry!
Prečítajte si tiežTopoľský to povedal úplne vážne: „Ja napríklad nemôžem chodiť do škôlky, pretože sa tam vždy stratím.“ A podľa jeho slov to nie je vôbec sranda. Triedy sú pomenované podľa kvetín a tam to celé začína – aj končí. „Nikdy neviem, do ktorej triedy moja dcéra chodí,“ priznal skutočne úprimne.
A keď už konečne naberie odvahu vydať sa na nebezpečnú cestu medzi dverami s kvetinkovými názvami, príde ďalší šok: „Pán Topoľský, ružičky spojili s tulipánikmi a sú v pŕhlavách,“ hlásia učiteľky, zatiaľ čo herec už tretíkrát blúdi rovnakou chodbou. A to vraj ešte zďaleka nie je koniec jeho utrpenia. Keď už konečne dcéru nájde, čakajú ho ďalšie prekážky... Svoje trampoty priznal v relácii Neskoro večer, ktorú môžete sledovať v sobotu o 21.40 na Jednotke.
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma! (Zdroj: STVR)
Topoľský má za sebou pestrý život aj v súkromí. Prvýkrát sa oženil ešte počas vysokej školy a už ako 22-ročný sa stal otcom dcér Lucie a Rebeky. Druhé manželstvo prišlo v roku 2007 – jeho vyvolenou bola o dvadsať rokov mladšia tanečníčka Marika Hadová, s ktorou má dcéry Kristínu a Karolínu. Ani táto láska však nevydržala a skončila rozvodom. Tretíkrát povedal „áno“ v roku 2018 tanečníčke a kolegyni z divadla Viere Bielikovej, ktorá mu v roku 2022 porodila dcérku Alexandru.
