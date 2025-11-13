Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!

BRATISLAVA - Na módnej šou Marcela Holubca W sa objavili hneď dve rodinné dvojice, ktoré si ukradli pozornosť. Herečka Zuzana Kocúriková prišla v spoločnosti dcéry Kataríny a ich podobu by len ťažko niekto prehliadol. Rovnako aj exprezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dorazila s mamou – a opäť raz potvrdila, že šarm sa v ich rodine dedí po generácie.
Módna prehliadka Marcela Holubca W bola skutočným zážitkom, na ktorý budú hostia ešte dlho spomínať. Už pri príchode bolo cítiť príjemné napätie a zvedavosť. Keď sa napokon rozžiarili svetlá a modelky vstúpili na mólo, priestor zaplnilo úprimné nadšenie publika. Hostia prichádzali s očakávaniami a odchádzali očarení.
Medzi návštevníkmi sa objavilo aj množstvo známych osobností, ktoré prišli podporiť tvorbu talentovaného návrhára. V publiku sa objavila doktorka Alena Pallová, herečka Monika Szabó, dramaturgička Gabriela Ruman, moderátor Bruno Ciberej či medzinárodne úspešná topmodelka Michaela Kociánová. Veľkú pozornosť pútala aj prítomnosť exprezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá prišla v sprievode svojej dcéry aj mamy.
Trojgeneračné dámske trio okamžite zaujalo pohľady hostí. Bolo vidno, že si večer naozaj užívajú. A čo je jasné už na prvý pohľad – podobu s mamou nezaprie. Na podujatí nechýbala ani legendárna slovenská herečka Zuzana Kocúriková. Tentoraz ju sprevádzala jej dcéra Katarína. Krása sa u nich evidentne dedí z generácie na generáciu. Atmosféru si môžete aspoň čiastočne vychutnať prostredníctvom fotografií, ktoré nájdete v galérii.
