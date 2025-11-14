Žart, ktorý takmer skončil tragicky: Hercovi Topoľskému išlo o život... K hlave mu namierili zbraň

BRATISLAVA - Herec Paľo Topoľský opäť dokázal, že humor má v krvi, no tentoraz jeden jeho žart takmer dopadol tragicky. V jednej situácii mu dokonca namierili zbraň k hlave!
Paľo sa v relácii Neskoro večer podelil o dve nezabudnuteľné príhody. Prvá bola relatívne nevinná a skončila úsmevne. Išlo o jeho „zázračné priesady“. „Mňa vždy tieto sprostosti napadnú z fleku. Hovorím mu: počúvaj, a ty máš tie paradajky, ktoré majú hore paradajky a dole to má na jeseň zemiaky?“ povedal s vážnou tvárou svojmu kamarátovi Milanovi, ktorý sa rád chválil svojou záhradkárskou zručnosťou. Milan bol z takýchto „zázračných“ priesad nadšený, a Paľo mu sľúbil, že ich preňho zoženie – čo sa mu aj podarilo!
Druhý príbeh však už tak veselo neskončil. Paľove žarty totiž nie vždy padnú na úrodnú pôdu a niekedy ho dostanú do poriadne nebezpečných situácií. Tentoraz išlo doslova o život! Napätie, humor aj adrenalín sa spojili v jednej nezabudnuteľnej príhode, ktorá sa mohla skončiť tragédiou... Talkshow Neskoro večer môžete sledovať v sobotu 15. novembra o 21.40 na Jednotke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%