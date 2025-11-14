Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!

Števo Martinovič by si rád zašiel na obed s herečkou Zdenou Studenkovou. Zobraziť galériu (23)
Števo Martinovič by si rád zašiel na obed s herečkou Zdenou Studenkovou. (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Štefan Martinovič prezradil, že keby si mohol vybrať, s ktorou herečkou by sa posadil k večeri, voľba by padla na legendárnu Zdenu Studenkovú. Prečo práve ona a čo všetko stojí za jeho netradičnou túžbou?

Herec a komik Štefan Martinovič, známy svojím humorom aj cestovateľskými zážitkami, sa stal hosťom relácie Čo ja viem. A hoci by si niekto myslel, že vedomostné hry sú len pre tých, ktorí vedia všetko, Števo priznáva s úsmevom: „Ja som tu už štvrtý alebo piatykrát, lebo viem počítať len do štyri. Veľmi sa teším, pretože viem, čo všetko táto relácia ponúka – zmes adrenalínu, radosti, sklamania, sem tam aj hnevu na seba… ale ja sa tomu rád vystavujem. Je to síce mimo môj komfort, ale raz za čas to treba.“


Martinovič je známy aj svojou láskou k cestovaniu a na Instagrame pravidelne zdieľa svoje zážitky. Jedným z nezabudnuteľných momentov bolo stretnutie s Nicole Scherzinger počas jeho návštevy Broadway predstavení v USA. A práve tam mu naplno učarovala americká herečka Patti LuPone: „S ňou by som chcel ísť na večeru,“ priznal herec.

A keby mal Števo zaloviť v slovenských hereckých vodách, vybral by si Zdenu Studenkovú. Prečo práve ju? Pozrite si vo videu. Jedinečnú zábavno-súťažnú šou plnú vtipných a nečakaných otázok sledujte piatok 14. novembra o 20.30 na Jednotke. 

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou! (Zdroj: STVR/NL)

Viac o téme: Števo Martinovič
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Drsný ROZCHOD Cimarra a
Drsný ROZCHOD Cimarra a Gregušovej: Reagovala už aj hercova kolegyňa zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti
Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti
FOTO Markéta Konvičková
Ťažko chorá česká speváčka sa ukázala v plavkách: Stráca sa pred očami, ale... Ďakuje, že žije!
Domáci prominenti
Tomu sa hovorí ÚLOVOK:
Tomu sa hovorí ÚLOVOK: Slovenský herec po boku AMERICKEJ pop divy! NEUVERÍTE, kto to je...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Prominenti
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Prominenti
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme AKTUÁLNE Vážna nehoda pri
AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Poprade! Autobus sa zrazil s autom: Hlásia sedem zranených
Domáce
FOTO Vtrhli do bytu v
Vtrhli do bytu v Trnave a ušli pred majiteľkou: Polícia po nich pátra a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
Zabudnite na lietadlá: Európa
Zabudnite na lietadlá: Európa chystá železničnú revolúciu, ktorá zmení spôsob cestovania
dromedar.sk
V Trnave vnikli dvaja muži do bytu, vyrušila ich majiteľka a ušli – polícia zverejnila fotky podozrivých
V Trnave vnikli dvaja muži do bytu, vyrušila ich majiteľka a ušli – polícia zverejnila fotky podozrivých
Regióny

Zahraničné

Spor o ruský plyn
Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu
Zahraničné
FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty
Zahraničné
Shein čelí výzve na
Shein čelí výzve na zákaz v celej EÚ: Až 80 % balíkov neprešlo bezpečnostnými normami
Zahraničné
Auto vošlo na červenú,
Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody
Zahraničné

Prominenti

Števo Martinovič by si
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Domáci prominenti
Známa kráska v úspornom
Známa kráska v úspornom tielku: Pozor! Prsia na úteku
Zahraniční prominenti
Táňa Pauhofová
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Domáci prominenti
Cardi B
Krásna správa: Slávna speváčka porodila ŠTVRTÉ DIEŤA... Oznámila to netradične!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Takto vyzerá prírodné divadlo,
Úžasné prírodné divadlo na vlastné oči: Tisíce delfínov naraz vo VIDEU, ktoré uchvátilo milióny ľudí
Zaujímavosti
Najväčšie hrady sveta: Na
Najväčšie hrady sveta: Na šiestom mieste je slovenský poklad
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie
Zaujímavosti
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej Bystrici: Ako jeden projekt zmenil životy desiatok seniorov... TAKTO vyzerá v praxi!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?

Šport

Viktória Hrunčáková – Julia Rieraová: Online z úvodnej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Viktória Hrunčáková – Julia Rieraová: Online z úvodnej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Pohár Billie-Jean Kingovej
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Prekonal Messiho i Ronalda: Mbappé sa zapísal do histórie, na zápas s Ukrajinou nikdy nezabudne
Prekonal Messiho i Ronalda: Mbappé sa zapísal do histórie, na zápas s Ukrajinou nikdy nezabudne
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!

Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Partnerské vzťahy
Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty
AKTUÁLNE Vážna nehoda pri
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Poprade! Autobus sa zrazil s autom: Hlásia sedem zranených
Nový politický ŠKANDÁL: Danko
Domáce
Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach, údajná komunikácia Lajčáka a Epsteina spustila lavínu otáznikov!
Auto vošlo na červenú,
Zahraničné
Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody

Ďalšie zo Zoznamu