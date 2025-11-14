Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!

BRATISLAVA - Štefan Martinovič prezradil, že keby si mohol vybrať, s ktorou herečkou by sa posadil k večeri, voľba by padla na legendárnu Zdenu Studenkovú. Prečo práve ona a čo všetko stojí za jeho netradičnou túžbou?
Herec a komik Štefan Martinovič, známy svojím humorom aj cestovateľskými zážitkami, sa stal hosťom relácie Čo ja viem. A hoci by si niekto myslel, že vedomostné hry sú len pre tých, ktorí vedia všetko, Števo priznáva s úsmevom: „Ja som tu už štvrtý alebo piatykrát, lebo viem počítať len do štyri. Veľmi sa teším, pretože viem, čo všetko táto relácia ponúka – zmes adrenalínu, radosti, sklamania, sem tam aj hnevu na seba… ale ja sa tomu rád vystavujem. Je to síce mimo môj komfort, ale raz za čas to treba.“
Martinovič je známy aj svojou láskou k cestovaniu a na Instagrame pravidelne zdieľa svoje zážitky. Jedným z nezabudnuteľných momentov bolo stretnutie s Nicole Scherzinger počas jeho návštevy Broadway predstavení v USA. A práve tam mu naplno učarovala americká herečka Patti LuPone: „S ňou by som chcel ísť na večeru,“ priznal herec.
A keby mal Števo zaloviť v slovenských hereckých vodách, vybral by si Zdenu Studenkovú. Prečo práve ju? Pozrite si vo videu. Jedinečnú zábavno-súťažnú šou plnú vtipných a nečakaných otázok sledujte piatok 14. novembra o 20.30 na Jednotke.
