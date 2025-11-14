Akoby mu z oka vypadla: Maroš Kramár sa pochválil dcérkou Rijou, je rozkošná! A má úžasného parťáka

BRATISLAVA - Na dieťa po 60-ke si netrúfne každý! Maroš Kramár áno a malú Riju si užíva, aj keď priznáva, že je to náročnejšie.
Maroš Kramár sa stal štvrtýkrát otcom vo veku 64 rokov. K deťom Tamare, Timurovi a Markovi pribudla v apríli 2024 sestrička Rija. Dcérku má s priateľkou Inou, mladšou o 26 rokov a z novej rodinky má veľkp radosť. Jeho dcérka Rija je pritom len o 5 mesiacov mladšia ako vnučka Noelani, ktorá je dcérou jeho syna Timura. Ten je už ale dvojnásobným otcom a herec dvojnásobným dedom, ďalšia vnučka sa narodila 3. augusta. Žijú si teda spolu ako jedna veľká rodina...
Maroš Kramár je kvôli svojmu neskorému otcovstvu často terčom posmechu, vystreliť si zo seba však neraz dokáže aj sám. „Taká je krásna ako ja,“ zažartoval svojho času v Inkognite. A keď Zdena Studenková okomentovala jeho rozhodnutie mať dieťa vo vyššom veku slovami: „Maroško, a ty si si prečo tú starobu takto dodrbal?“, nedal sa zahnať do kúta a odvetil: „Zdeni, už sa mi nechcelo chodiť z domu nikam. A teraz sa mi opäť chce,“ rozosmial celé publikum.
V rozhovore pre Topky však priznal, že v jeho veku je starostlivosť o malé dieťa o čosi náročnejšia. „Je pravda, že lepšie sú vnúčatá lebo tie prídu a odídu a Rija je tu od rána do večera a od večera do rána, ale je veľmi zlatá,“ pochvaľuje si Maroš. A aj keď herec častokrát na jej účet a otcovstvo po 60-ke žartuje, nevymenil by ju za nič na svete. Pozrite, Rija rastie ako z vody a herec ju začína zasväcovať do života počas spoločných prechádzok... A aha, akého má skvelého parťáka!
Akoby mu z oka vypadla: Maroš Kramár sa pochválil dcérkou Rijou, je rozkošná (Zdroj: Facebook/Maroš Kramár)