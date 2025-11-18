Jožo Ráž povedal PRAVDU o Eláne: Vzťahy v kapele sú INÉ než sa zdá!

BRATISLAVA - Jožo Ráž patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudby a aj po desaťročiach na scéne zostáva verný svojmu štýlu. Spevák skupiny Elán otvorene prehovoril o tom, ako funguje chémia medzi členmi kapely, prečo sa občas musel rozhodovať tvrdo a čo všetko sa dialo v zákulisí ich koncertov.
Legendárna skupina Elán má za sebou viac ako polstoročie na hudobnej scéne. A zdá sa, že aj po rokoch v hudobnom biznise funguje medzi Elánistami dokonalá chémia. „Ja myslím, že to máme od Boha. Keď máte talent, tak ho máte, a keď nie, môžete robiť, čo chcete, a nepomôže vám nič,“ hovorí bez servítky líder kapely Jožo Ráž. Napriek tomu, že Elán prežil množstvo zmien, spevák priznáva, že nie každý do kapely zapadol. „Sme sa "rozviedli" s niekoľkými ľuďmi,“ prezradil Ráž, ktorý si však za svojimi rozhodnutiami stojí a ani po rokoch žiadne z nich neľutuje. „Ja idem svoju cestu a nedám si ju vziať. Komu sa to nepáči, nech sa do mňa nestará.“
Bohémsky dôchodok Joža Ráža: Drahé cigary, whisky každý deň a ODBORNÁ POMOC 3-krát týždenne!
Aktuálne sa fanúšikovia Elánu môžu tešiť z hudobnej novinky s názvom Zavolaj mi, ku ktorej už vznikol aj videoklip. To však nie je všetko, Elánistov totiž čaká aj šnúra koncertov. „Po tých 50 rokoch koncertovania to už nepotrebujem, ale ľudia to chcú. Takže raz za čas sa nechám prehovoriť a idem im zaspievať. Ja som už odziapal 50 rokov a je to hrozne namáhavé. To sa ťažko vysvetľuje, ale to je boj so smrťou,“ šokuje svojimi slovami Ráž, ktorý aj po rokoch na vrchole zostáva svoj – priamočiary, nekompromisný a úprimný. V rozhovore odhalil aj temnejšiu stránku slávy a prehovoril dokonca aj o tom, čo sa dialo v zákulisí niektorých koncertov Elánu, kedy išlo doslova o život...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%