Víťazka Ruže 3 mesiace po ROZCHODE s Rasťom: Už má nového! FOTO

PARÍŽ - Tri mesiace po rozchode s Rasťom našla Karolína opäť šťastie v láske. Krásna hnedovláska priznala, že je zadaná. Kto je jej vyvolený?
Rasťo Zvara a krásna Karolína sa zamilovali do seba v šou Ruža pre nevestu. Aj keď to medzi nimi vyzeralo nádejne a tvorili pár aj niekoľko mesiacov po natáčaní, ich vzťah sa nakoniec rozpadol a každý si išiel vlastnou cestou.
„Vzťahy sú komplikované samé o sebe a o to viac, keď sú umocnené vzdialenosťou, časom, tlakom zvonka a ďalšími okolnosťami, ktorým sme spolu čelili, a na ktoré nebol ani jeden z nás zvyknutý. Bolo to krásne a skutočné. Ako z filmu, na ktorý nikdy nezabudnem. Nie som typ človeka, ktorý chce zachádzať do podrobností. Mrzí ma to. Zem sa však točí ďalej a my pokračujeme na našich cestách, len oddelene. Všetko len to najlepšie Karolína. Ďakujem ti," napísal Rasťo v auguste na sieti Instagram.
„Som vďačná, že som bola pól roka po tvojom boku a nikdy na to nezabudnem, aj keď to nevyšlo tak, ako sme si želali, oveľa horšie by bolo to vôbec neskúsiť. Dokážem zvládnuť veľa, no sú situácie ktoré ma položia. Chcem byť každým dňom lepšia, no stále robím aj chyby. Aj ja som len človek. Niesom dokonalá, no tak isto niesom necitlivá. Preto nesúď iných, pokiaľ nepoznáš vlastnú sebareflexiu," zverila sa vtedy zase Karolína.
No a práve hnedovláska si 3 mesiace po rozchode našla nového priateľa. „Áno je to pravda. Som zadaná. Identitu priateľa si však nechám pre seba. Je to však niekto, koho poznám už dlhšie,“ prezradila pre web markiza.sk. Podľa jej príspevkov na Instagrame si dvojica teraz užíva romantický Paríž. Dokonca sa modelka podelila aj o fotografiu svojej novej lásky. Odfotila ho však len odzadu.