Exmanželka Bekima KONEČNE prehovorila: Smutné slová o rozchode!

BRATISLAVA - Po roku mlčania sa Laura Aziri rozhodla prehovoriť o svojom rozchode s komikom Bekimom. V sérii úprimných príspevkov otvorene hovorí o tom, aké ťažké je rozísť sa, keď už nejde len o dvoch dospelých, ale aj o dieťa. V dojímavom vyznaní opisuje bolesť, samotu, ale aj silu, ktorú v sebe objavila.
Po roku ticha sa Laura Aziri prvýkrát otvorene prihovorila svojim fanúšikom o jednej z najťažších etáp svojho života – o rozchode s komikom Bekimom, s ktorým má dieťa. Na Instagrame zverejnila sériu úprimných fotografií a myšlienok, v ktorých popísala, čo všetko rozchod prináša, keď už nejde len o dvoch dospelých, ale aj o rodičov a ich dieťa. Laura priznala, že hoci rozchod vždy bolí, ak doň vstupuje aj dieťa, bolesť je iná, hlbšia.
Exmanželka Bekima ROK po rozchode: Náročné chvíle a... Dôvod, prečo si SÚKROMIE prísne STRÁŽI!
„Rozchod sám o sebe bolí, ale keď spolu máte dieťa… bolesť zasiahne inak. Nie je to len o tom, že pustíte jedného človeka – ide o to naučiť sa žiť s putom, ktoré sa nikdy úplne nepretrhne,“ napísala. Podľa Laury sa v takom momente nestráca len partner, ale aj sen o úplnej rodine. „Bolí to, pretože ste si predstavovali, že budete svoje dieťa vychovávať pod jednou strechou, oslavovať spolu narodeniny, ukladať ho večer spať vedľa seba. Keď sa táto predstava rozpadne, smútite nielen za vzťahom, ale aj za životom, o ktorom ste si mysleli, že ho budete mať. Naučíte sa ten sen znovu vybudovať iným spôsobom – len vy a vaše dieťa, tentoraz v pokoji,“ napísala úprimne.
Rozchod s rodičom dieťaťa podľa nej nikdy neznamená definitívne odlúčenie. „Váš ex nikdy naozaj nezmizne. Na rozdiel od väčšiny rozchodov, kde môžete prerušiť kontakt, tu to nejde. Môžete ich vidieť na narodeninách, školských akciách alebo v bežné dni, keď vaše dieťa pribehne do ich náručia. Naučíte sa žiť s ich prítomnosťou aj vtedy, keď sa vaše srdce ešte hojí," vysvetlila. Spoločné rodičovstvo ju podľa vlastných slov naučilo dospelosti tou ťažšou cestou.