Najprestížnejšia udalosť roka plná hviezd a luxusu: Česko-slovenský ples vzdá hold... silné meno!

PRAHA - Večer plný lesku, hviezd a emócií! Už po dvanásty raz sa v nádherných priestoroch pražského Obecného domu stretnú české a slovenské osobnosti, aby si spoločne pripomenuli naše spoločné korene, legendy i nezabudnuteľné momenty dejín. Česko-Slovenský ples 2026 s mottom „Od dedičstva k budúcnosti“ vzdá hold Václavovi Havlovi, Edite Grúberovej aj futbalovým hrdinom z roku 1976.
Na galavečere, ktorý sa uskutoční 7. februára 2026, nebude chýbať kráľovná českého popu Lucie Bílá, ktorá rozozvučí sálu svojím nezameniteľným hlasom. O energickú show sa postará legendárna Tublatanka, ktorá rozprúdi parket aj v tak honosnom prostredí. Na pódiu sa objaví aj Lucia Šoralová a Michal Penk, pričom o tanečnú atmosféru sa postará Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sláčikovou sekciou Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Moderátorská dvojica bude tiež exkluzívna – slovenská Lucia Hlaváčková a charizmatický český herec Saša Rašilov prevedú hostí večerom plným elegancie, humoru a dojatia.
Ples tento rok vzdá hold hneď niekoľkým ikonám: Václavovi Havlovi, od ktorého narodenia uplynie 90 rokov, legende svetovej opery Edite Grúberovej, ktorá by oslávila 80. narodeniny, i trénerovi Jozefovi Venglošovi, futbalovej legende so svetovým menom. Nezabudne sa ani na ďalšie výročia – 210 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, 150 rokov od narodenia Tomáša Baťu či 100 rokov od založenia Československej národnej banky. Všetko podčiarkne motto večera „Od dedičstva k budúcnosti“ – symbolické spojenie minulosti, súčasnosti a vízie, že česko-slovenské priateľstvo má stále pevné miesto.
Česko-Slovenský ples sa stal synonymom luxusu, kultúry a elegancie. Od svojho prvého ročníka v roku 2014 patrí medzi spoločenské udalosti, kde sa stretáva elita z oboch strán rieky Moravy – umelci, politici, podnikatelia i osobnosti spoločenského života. Aj tentoraz sľubuje organizátor Radovan Čaplovič večer plný silných momentov, hudby, dojatia a noblesy. „Chceme vzdať hold osobnostiam, ktoré spájali a formovali naše dejiny. Veríme, že ples bude opäť symbolom jednoty, kultúry a priateľstva Čechov a Slovákov,“ hovorí riaditeľ podujatia.
Česko-Slovenský ples 2026 tak nebude len o tanci a hudbe, ale aj o emóciác, spomienkach a hrdosti. Večer, ktorý spája minulosť s budúcnosťou – v štýle, aký dokážu len Česi a Slováci spolu!
