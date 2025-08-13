Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej Ruže išli OD SEBA!

BRATISLAVA - Už dlhšie sa špekulovalo, že víťazi tretej série Ruže pre nevestu nie sú spolu. Dvojica to teraz potvrdila!
Karolína a Rasťo sa do seba zamilovali v šou Ruža pre nevestu. Ich príbeh lásky sledovalo tisíce ľudí. Dnes je však ich vzťahu koniec. Už dlhšie sa špekulovalo, že pár išiel od seba. Dvojica to potvrdila až teraz prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
„V živote sa všetko deje pre niečo. Nám to s Karolínou, bohužiaľ, nevyšlo napriek tomu, že sme sa obaja snažili. Som vďačný za každý jeden moment s ňou a za to, že sme sa spoznali. Je to pre mňa úžasná žena a myslím, že sme si navzájom toho odovzdali veľmi veľa. To, čo sme zažili počas show a po nej, vieme pochopiť asi iba my dvaja," napísal Rasťo v úvode.
„Vzťahy sú komplikované samé o sebe a o to viac, keď sú umocnené vzdialenosťou, časom, tlakom zvonka a ďalšími okolnosťami, ktorým sme spolu čelili, a na ktoré nebol ani jeden z nás zvyknutý. Bolo to krásne a skutočné. Ako z filmu, na ktorý nikdy nezabudnem. Nie som typ človeka, ktorý chce zachádzať do podrobností. Mrzí ma to. Zem sa však točí ďalej a my pokračujeme na našich cestách, len oddelene. Všetko len to najlepšie Karolína. Ďakujem ti," dodal na záver.
K rozchodu sa vyjadrila aj samotná Karolína. „Hovorí sa, že všetko sa deje z nejakého dôvodu – aj keď tomu nie vždy hneď rozumieme. Naša cesta sa síce končí, ale pre mňa bola ozajstná, ako naša prvá 🐠. Boli sme dvaja ľudia v tom istom oceáne, snažiaci sa nájsť rovnováhu – no nakoniec sme každý chytili inú vlnu. Niekedy bol príliv silný, niekedy odliv ešte silnejší," opísala.
„Som vďačná, že som bola pól roka po tvojom boku a nikdy na to nezabudnem, aj keď to nevyšlo tak, ako sme si želali, oveľa horšie by bolo to vôbec neskúsiť. Dokážem zvládnuť veľa, no sú situácie ktoré ma položia. Chcem byť každým dňom lepšia, no stále robím aj chyby. Aj ja som len človek. Niesom dokonalá, no tak isto niesom necitlivá. Preto nesúď iných, pokiaľ nepoznáš vlastnú sebareflexiu," priznala.
