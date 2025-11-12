Separ sa OBHAJUJE po kauze Nepál: Som umelec! Posúďte sami z fotiek, také graffiti ste už videli?

BRATISLAVA - Separ (38) sa po búrlivej kritike fanúšikov a reakcii Doroty Nvotovej rozhodol vziať veci do vlastných rúk. Na sociálnych sieťach zverejnil siahodlhý status, v ktorom vysvetľuje, prečo sa rozhodol nastriekať svoje meno na kameň v Base Campe na Mount Evereste. A k tomu pridal aj fotografie svojich graffiti... Čo poviete?
„No dobre, asi je čas… Vidím, že hromada z vás (hlavne tí, čo sú tu noví) netuší, že malujem graffiti… Je to takmer 25 rokov, čo sa tomu venujem,“ píše Separ a pokračuje: „Neviem, kde niektorí z vás nabrali dojem, že byť podnikateľ, najstreamovanejší slovenský interpret alebo zarábať milióny automaticky znamená obliecť si sako a správať sa ako ovečka v stáde. Nie, nikdy som nebol človek, ktorý by sa trápil tým, čo si o ňom kto myslí.“
Separ vysvetľuje, že graffiti nie sú vandalizmus, ale umenie a súčasť jeho identity: „Bol som súčasťou niekoľkých akcií, ktoré revitalizovali športoviská pre deti. Namaloval som stovky legálnych aj nelegálnych stien, vlakov a metier po celom svete… A áno, mat bombing v 5100 mnm bol dokonalý sidequest!“
K príspevku pridal aj fotky svojich výtvorov, ktoré ukazujú pokreslené steny, vlaky, rôzne budovy a upozorňuje, že napriek kritike nikomu neublížil. „Stena v Himalájach neprekážala ani turistom, ani obyvateľom. Napriek tomu sa zo mňa robí niečo, čo nie som,“ dodáva Separ.
Celú situáciu okorenil svojim komentárom aj Ivo Ladižinský, ktorý pod Separov status výsmešne napísal: „…a konečne bude mať Dorota z čoho žiť !?! Bo toto všetko, kým so 'svojimi chlapcami' počistí, tak ajajaáj.“
